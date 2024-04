Idén már jobb év vár a háztartásokra

„Míg a szlovák gazdaság növekedési üteme a tavalyi 1,1 százalékról idén több mint a duplájára, várhatóan 2,3%-ra gyorsul, az infláció a tavalyi 11-ről 2,8%-ra lassul” – mondta el Peter Kažimír jegybankelnök a csütörtökön közzétett legfrissebb gazdasági előrejelzésükre hivatkozva. „A most ismertetett tavaszi előrejelzésünk egy kicsit unalmasra sikeredett, ugyanis nem sok minden változik a decemberi várakozásainkhoz képest. Az elmúlt évek látványos kilengéseinek a fényében azonban már ez is jó hír” – tette hozzá a jegybankelnök.

A most közzétett előrejelzés legpozitívabb üzenete a lakosság számára az infláció ütemének a jelentős lassulása.

„Míg az árak idén már csak a fent jelzett 2,8 százalékkal nőnek, a nominális átlagbér 7,2 százalékkal emelkedhet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az inflációt is figyelembe vevő reálbér idén átlagosan már több mint 4 százalékkal nő, vagyis az alkalmazottak a fizetéseikből ennyivel több árut vásárolhatnak majd, mint tavaly. Mindez látványos javulás az elmúlt évhez képest, amikor még több mint 1 százalékos visszaesést regisztráltunk a reálbérek esetében”

– figyelmeztet Kažimír. Szerinte azonban a lakosság ennek ellenére nem kezdett látványosabb pénzszórásba. „Épp ellenkezőleg, meglepően erős vágyat látunk a háztartások részéről, hogy a javuló pénzügyi helyzetet a korábbi években megcsappant pénzügyi tartalékok feltöltésére használják fel. Ez jó hír a jövőbeni váratlan eseményekkel szembeni ellenállóképesség szempontjából” – véli a jegybankelnök.

A munkapiacon a szakképzett munkavállalók iránt továbbra is nagy a kereslet, a legtöbb új állást a kereskedelem és a szolgáltatások kínálják. A munkaerőhiány továbbra is fennáll, még annak ellenére is, hogy a munkaerő-kínálat a külföldiek növekvő számának köszönhetően növekszik. Az elmúlt év végén a vendégmunkások száma meghaladta a 100 ezer főt, miközben a munkanélküliség minden idők legalacsonyabb szintjére csökkent.

„A munkanélküliség aránya a tavalyi 5,8-ról idén 5,5, jövőre pedig 5,3 százalékra csökkenhet”

– tette hozzá Kažimír. A rossz hír, hogy az új kormány sem képes megállítani az államháztartási hiány növekedését. Míg tavaly ez a bruttó hazai termék 5,3 százaléka volt, idén már eléri a 6,1 százalékot. „Ez még nemzetközi összehasonlításban is sok, az ország eladósodásának a visszafordításához ezért a kiadások csökkentésére vagy a költségvetési bevételek nagyobb mértékű növelésére lesz szükség” – figyelmeztet a jegybankelnök.