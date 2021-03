Idén lesz elegendő bárányhús az ünnepekre

„Egy évvel ezelőtt, a koronavírusjárvány kirobbanását követően kritikus helyzet alakult ki a bárányhús piacán, a masszív lezárások miatt veszélybe került a külföldi, különösen az Olaszországba irányuló értékesítés” – nyilatkozta Igor Nemčok, a Szlovákiai Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének (ZCHOK) az elnöke, aki szerint a szlovákiai tenyésztők emiatt kénytelenek voltak új értékesítési csatornák után nézni. „Tavaly ilyenkor megszólítottunk mindenkit, akiről úgy gondoltuk, hogy képes segíteni. Ezzel párhuzamosan széles körű médiakampányba kezdtünk a bárányhús népszerűsítése érdekében, az eredmény pedig bennünket is meglepett. Mára látványosan nőtt a szlovákiai fogyasztóink száma is. Sokan, akik korábban soha nem fogyasztottak bárányhúst, mára állandó vásárlóinkká váltak” – mondta el Anna Kovačíková, a Rózsahegyi járásban található Háromrevuca (Liptovské Revúce) szövetkezetének az elnöke.



8 ezer bárány



A földművelésügyi tárcának egy évvel ezelőtt a szlovákiai üzletláncokat is sikerült meggyőznie, hogy a szokásosnál több bárányhúst vegyenek át a tenyésztőktől. A tenyésztők és az üzletláncok az egy éve tartó együttműködésük eredményeit – Ján Mičovský földművelésügyi miniszterrel együtt – pénteken Háromrevucán értékelték. „Örömmel jelenthetem be, hogy az együttműködésnek köszönhetően a szlovákiai üzletláncok polcaira visszatért a bárányhús, jelentős sikert aratva a fogyasztók körében. Az üzletláncok az elmúlt egy évben nagyjából 8 ezer bárányt adtak el a szlovák piacon, ami élősúlyban mérve nagyjából 200 ezer kilogrammnak felel meg” – mondta el Mičovský, aki szerint azonban a kereslet ennél is jóval nagyobb, idén így igyekeznek még több bárányhúst eljuttatni a hazai fogyasztókhoz. A tárcavezető szerint a vásárlóknak megéri előnyben részesíteni a minőségi hazai húst, amelyet az üzletláncok pultjain az „Arany bárány – 100%-ban szlovákiai” („Zlaté jahňa – 100% slovenské”) márkajelölés alatt találnak meg.



Tartós kínálat



„Szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy a bárányhús ne csupán szezonális termék legyen, vagyis, hogy a húsvéti ünnepeket követően is több fogyjon belőle Szlovákiában, és a tenyésztők ne kényszerüljenek rá a kivitel növelésére” – tette hozzá Nemčok. Az együttműködést az üzletláncok is dicsérik. „A vásárlóink körében nagy az érdeklődés a bárányhús iránt, épp ezért döntöttünk úgy, hogy az egész év folyamán ott lesz a kínálatunkban” – állítja Ingrid Kužlíková, a Billa üzletlánc operatív igazgatója.



Egészséges étel



„Aki még nem evett bárányhúst, annak nem árt tudnia, hogy az egyik legegészségesebb húsfajtáról beszélünk” – nyilatkozta Nemčok. Szerinte kiváló fehérjeforrás, egy közepes méretű bárányszelet ugyanis 27,5 gramm fehérjét tartalmaz, a felnőttek részére javasolt fehérjebevitel 55 százalékát. Megfelelő mennyiséget tartalmaz a B12vitaminból, niacinból és riboflavinból is. A B12 igen fontos a vörösvérsejt termeléshez, az idegi funkciók működéséhez. A niacin (vagy B3-vitamin) segít a szervezetnek energiát nyerni az ételekből, és az idegrendszer működéséhez is fontos. A riboflavin vagy B2-vitamin szintén az energiafelhasználásban segít, és a kiváló látásban is szerepet játszik. A bárányhús remek forrás, ha ásványi anyagokról és nyomelemekről van szó. Daniel Hrežík, a földművelésügyi tárca szóvivője szerint, ha évente fejenként legalább 3 kilogrammnyi bárányhúst fogyasztanánk, azzal nem csupán az egészségünkön segítenénk, hanem a szlovákiai juhtenyésztés stabilizálásához is jelentős mértékben hozzájárulhatnánk.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom