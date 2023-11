Idén ismét valamivel drágább lesz a karácsony, mint tavaly

A karácsonyi ünnepek miatt az év utolsó hónapjában azok a háztartások is hajlamosabbak nagyobb összeget elkölteni az üzletekben, amelyek az év során egyébként jobban odafigyelnek a kiadásaikra, aminek elsősorban a kereskedők örülnek. Ezek bevételei decemberben több tíz százalékkal ugranak meg az év többi hónapjához képest. A legtöbben ugyan decemberre hagyják a karácsonyi bevásárlást, sokan azonban már most, november végén igyekeznek a lehető legtöbb ajándékot beszerezni, hogy elkerüljék a karácsony előtti tumultust.

Az év utolsó negyedéve a legerősebb időszak a kiskereskedelmi forgalom szempontjából. A Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság legfrissebb felmérése szerint október és december között a kiskereskedelmi forgalom az egész éves forgalom 28%-át teszi ki. Az utolsó negyedévben a kiskereskedelem szinte minden szegmensében átlagon felüli eladásokkal számolnak. Az év vége felé különösen az elektronikai cikkek, elektromos berendezések, bútorok, játékok, sporteszközök, kozmetikumok, ruházati cikkek és nem utolsósorban az élelmiszerek és italok iránt ugrik meg a kereslet.

Drága élelmiszer

Az elmúlt időszak látványos áremelkedései miatt az idei karácsony is drágább lesz az egy évvel korábbinál. A Statisztikai Hivatal adatai szerint az élelmiszerek és alkoholmentes italok ára 9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, az egyes termékek között azonban látványos különbségek vannak. A legnagyobb drágulást az édességek (+18%), a halak és tenger gyümölcsei (+12%), valamint a kenyér és gabonafélék (+12%) esetében mérték. A hús és húskészítmények ára 9%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál, míg a tej, sajt és tojás nagyjából 8%-kal drágult. A zöldségek 7, a gyümölcsök 6, az üdítőitalok 10,5 százalékkal drágábbak. „Becsléseink szerint tehát a szlovákiai háztartások az idei karácsony előtti élelmiszervásárlásokért mintegy 8–10%-kal fizetnek majd többet, mint tavaly” – tette hozzá Eva Sadovská, a Wood & Company elemzője.

Kedvelt ajándékok

A karácsonyfa alá leggyakrabban vásárolt ajándékok közül Sadovská szerint a higiéniai és szépségápolási termékek (8,4%-kal), a hangszerek (7,7%-kal) és az ékszerek (7%- kal) is drágábbak, mint egy évvel ezelőtt. A ruházat csaknem 6%-kal kerül többe, mint tavaly, a könyvek pedig 5,4%-kal drágultak. Nagyjából 2–4,5%-kal többet fizetünk a fényképezőgépekért, kávéfőzőkért, számítógépekért, sporteszközökért, cipőkért, kerékpárokért és játékokért is. A kedvelt ajándékok közül a mobiltelefonok és az órák ára emelkedett a leglassabban, 1,6, illetve 1,1 százalékkal. Egyre többen vásárolnak karácsonyra háziállatokat (kutya, macska, tengerimalac, nyúl, díszhalak) is, nem árt azonban tudni, hogy az ezek ellátására szolgáló egyes termékek ára csaknem 23 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben.

Kevesebb tartalék

Hogyan befolyásolja a jelenlegi gazdasági helyzet a szlovákiai családok karácsony előtti vásárlásait? „A fogyasztók már több mint másfél éve rendkívül magas inflációval szembesülnek, ami a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó vásárlásokra is rányomja a bélyegét. Sok háztartás (főként az alacsony jövedelmű háztartások, a munkanélküliek, a gyermekeiket egyedül nevelő anyák vagy apák és a nyugdíjasok) számára a jelenlegi áremelkedés szó szerint pusztító. Ők így már az ünnepi bevásárláson is kénytelenek spórolni. A helyzetet súlyosbítja, hogy míg az elmúlt években a kevésbé tehetős szlovákiai családoknak is voltak bizonyos megtakarításaik, amit felhasználhattak a karácsonyi bevásárlás során, mostanra elapadtak a megtakarításaik, ami valószínűleg a karácsonyi bevásárlásokon is meglátszik majd” – véli Sadovská. A kereskedők számára ugyanakkor pozitív jel lehet a fogyasztói hangulat alakulása. „A fogyasztói bizalmi mutató hónapról hónapra javul, és októberben több mint kétéves csúcsra emelkedett. A fogyasztók egy része már pozitívabban ítéli meg a pénzügyi helyzetét, és kedvezőbbnek látja az ország általános gazdasági helyzetét, a munkanélküliség alakulását is” – mondta el a Wood & Company elemzője.