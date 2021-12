Idén a karácsonyi pontyért is többet kérnek

„Pontyból idén valamivel kevesebb van, az elmúlt évekhez képest azonban nagyobbak. Ez utóbbi azzal magyarázható, hogy a nyári szezonban kedvező feltételek között nevelkedtek” – állítja Peter Marták ichthyológus, aki halak árusításával is foglalkozik. Tavaly a karácsony előtti napokban nagyjából 4,20 és 5 euró közötti összeget kértek a ponty kilójáért. „Az egy évvel korábbihoz képest idén nagyjából 10 százalékkal nőtt az átlagár, vagyis a ponty kilója már 5 euró felett mozog” – mondta el Marták. Az egyik nagy nyitrai bevásárlóközpont előtt kedden a ponty és az amur kilójáért 5,25 eurót, a harcsa kilójáért 15 eurót kértek.

Tarolnak a csehek

A legkülönfélébb divathullámok miatt az elmúlt időszakban a ponty iránti kereslet is ingadozott, a becslések szerint azonban a karácsony előtti időszakban még mindig nagyjából 8 ezer tonna pontyot adnak el Szlovákiában. „A szlovákiai halpiacon árult pontyok minimum 80 százalékát Csehországból hozzák be, a fennmaradó rész főként a hazai tenyésztőktől származik, egy kisebb részét pedig Magyarországról biztosítják” – tette hozzá Marták. Szerinte a pontyok iránti kereslet az elmúlt években stabilnak mondható, ő is elismeri azonban, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a tengeri halak, főként a lazac iránt is.

A világjárvány kitörése előtti években a legtöbben december 20. és 22. között, egyesek pedig az utolsó pillanatban vették meg az élő halat, idén azonban a járvány miatt ez is változott. „A járványügyi megszorítások folyamatos változása és az ezzel járó bizonytalanság miatt sokan igyekeznek minél hamarabb megvenni a karácsonyi vacsorához szükséges hozzávalókat, így a halat is. A legnagyobb rohamra azonban így is e héten számítunk” – vallja Marták. „Idén rekordot döntött az értékesítésünk. Nagyjából 20 tonna halat dobtunk piacra, míg eddig ez átlagosan évi 8-10 tonna körül mozgott” – mondta el lapunknak Marína Debnárová, az Állami Erdőgazdálkodási Vállalat (LESY Slovenskej republiky) szóvivője.

Tartási szabályok

Az élő halak karácsony előtti árusításával kapcsolatban az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelőség (ŠVPS) külön szabályzatot adott ki, amely már tartalmazza az állatvédelmi szabályokat is. „A vásárlóknak azt ajánljuk, hogy ha erre lehetőségük van, a megvett élő halat közvetlenül a vásárlás helyén vágassák le az eladóval, hiszen a vízen kívüli környezet természetesen stresszes hatással van a halakra. Ha mégis úgy döntenek, hogy élve viszik haza, célszerű légáteresztő, természetes anyagokból készült szatyrot választani erre a célra, kerülve a műanyag táskákat. Arra is gondolnunk kell, hogy az élő halat a lehető legkevesebb ideig szabad vízen kívül tartani. Fontos megemlíteni azt is, hogy az élő pontyot nem szabadna két napnál tovább tartanunk a fürdőkádban, mert a klórozott víz határozottan nem tesz jót neki. Tartsuk a vizet 5 és 10 fok között (tűrés ± 5 fok), és biztosítsuk a megfelelő vízcserét” – figyelmeztet Jozef Bíreš, az ŠVPS központi igazgatója.

Büntetést is kaphatunk

Az állategészségügyi felügyelet ellenőrei a vásárlókat is megbüntethetik, ha nem megfelelő módon járnak el az élő halakkal kapcsolatban. „Az eladó felel a hal értékesítéséért, valamint minden állatvédelmi állat-egészségügyi követelmény betartásáért a hal értékesítéséig. Ettől a pillanattól kezdve a vevő vállalja a felelősséget a hal tartási módjáért” – mondta el Bíreš. A regionális állategészségügyi hivatalok szerinte folyamatosan ellenőrzik a halak értékesítésére és leölésére vonatkozó követelmények betartását Szlovákia egész területén. Az ellenőrök ráadásul értékesítés utáni ellenőrzéseket is végezhetnek, az állatvédelmi követelmények megsértése esetén pedig pénzbírságot szabhatnak ki.

Melyiket válasszuk?

Mire kellene ügyelnünk a vásárlásnál? A szakemberek szerint, ha élő halat vásárolunk, fontos, hogy nagyobb sérülések ne legyenek rajta, amikor kiemelik az akváriumból. A kisebb sérülés, pikkelyhiány általában nem utal nagy problémára, ezek legtöbbször a kihalászáskor keletkeznek, és ez télen elég gyakori, ám ha sok pikkely hiányzik a halról, vagy komolyabbak a sérülések, jobb meggondolni a dolgot.

Vigyázzunk a gyomrunkra

Az sem mindegy, hogyan készítjük el a karácsonyi pontyot. A többségünk persze ragaszkodik a rántott halhoz, a szakemberek szerint azonban ez nem a legegészségesebb. „A karácsonyi ponty alatt nem feltétlenül kell rántott halat értenünk. Meg is süthetjük, fűszernövényekkel, citromlével vagy zöldségekkel ízesítve, ráadásul a hozzá feltálalt burgonyasaláta is elkészíthető a gyomrot kevésbé terhelő módon” – figyelmeztet Adela Penesová, a Szlovák Tudományos Akadémia Klinikai és Transzlációs Kutatóintézetének a munkatársa. Penesová szerint érdemes betartani a tanácsait, hiszen a sürgősségi osztályokat a karácsony esti vacsora után keresik fel a legtöbben epegörcsök, gyomorbántalmak és hasnyálmirigy-gyulladás miatt. (mi, TASR)