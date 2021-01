Idén a Covid-igazolvány mentheti meg a turizmust

Egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy ha idővel be is indul a turizmus, a külföldi üdülőhelyekre a személyi igazolvány és az útlevél már nem lesz elég. A szlovák külügyminisztérium szerint a jövőben várhatóan már csak Covid-igazolvánnyal lehet átlépni az államhatárokat.

Pozsony | Egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy ha idővel be is indul a turizmus, a külföldi üdülőhelyekre a személyi igazolvány és az útlevél már nem lesz elég. A szlovák külügyminisztérium szerint a jövőben várhatóan már csak Covid-igazolvánnyal lehet átlépni az államhatárokat.

„A Covid-tanúsítvány egy mobilban tárolt QR-kód lenne, amely a negatív teszteredményt tanúsítaná, vagy azt, hogy az adott személy már átesett a Covid-19-betegségen, vagy pedig megkapta a védőoltást. Kizárólag az Európai Unió által jóváhagyott védőoltásokat (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ismernék el” – jelentette be Martin Klus külügyi államtitkár. A QR-kódot a határokon szkennelnék be, ezt követően egy fényszignál jelezné, hogy az adott személy beléphet-e az adott országba, vagy sem. Klus szerint ez a módszer elősegítené a bürokráciamentes szabad mozgást, legalább az Európai Unión belül, de feltehetőleg globálisan is. A tanúsítványhoz tartozna egy biometrikus fénykép is, hogy ne lehessen visszaélni az eszközzel.

Az államtitkár szerint bizonyos légitársaságok már jelezték, hogy automatikusan elfogadnák az ilyen tanúsítványokat. Azok, akiknek nincs okostelefonjuk, papíron kapnák meg a QR-kódot. Klus kilátásba helyezte, hogy a napokban, legrosszabb esetben néhány héten belül megszületik a műszaki megoldás, amely lehetővé teszi a Covid-tanúsítvány bevezetését. Probléma lehet viszont a személyes adatok védelme. Az államtitkár szerint a tanúsítvány bevezetésével már uniós szinten is foglalkoznak, hozzátéve, hogy Görögország például kiváló lehetőséget lát ebben az eszközben, amellyel meg lehetne menteni a nyári turistaszezont.

A szaktárcánál arra is rákérdeztünk, hogy a Covid-tanúsítvány mennyiben érintené az uniós országok között ingázó munkásokat.

„A tanúsítvány lényege épp az lenne, hogy egyszerűbbé tegye a külföldi utakat, vagyis, hogy az utazókat megszabadítsa a felesleges bürokratikus intézkedésektől. Az ingázókra már eddig is több kivétel vonatkozott, és a jövőben sem szeretnénk olyan intézkedéseket hozni velük kapcsolatban, amelyek megnehezítenék számukra a munkavállalást. A tárgyalások jelenlegi fázisában egyik uniós tagország sem jelezte, hogy az ingázók számára is kötelezővé tennék a Covid-tanúsítványt”

– nyilatkozta lapunknak Klus. Szerinte azonban a részletekről még tárgyalnak. A külügyminisztérium szerint a nem uniós tagországokból érkezőkre, vagyis például az ukrán és szerb vendégmunkásokra már most is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az uniós tagországokból származókra. Nekik a Covid-tanúsítvány bevezetése így még segíthetne is.

Hogy meddig követelnék meg a külföldre utazóktól a Covid-tanúsítványt, azzal kapcsolatban egyelőre sok a bizonytalanság. „Erről még tárgyalunk, személy szerint úgy képzelem, hogy ezeket csupán a járvány idején követelnénk meg, vagyis nem várható, hogy most már örökre csak ezekkel utazhatnánk külföldre. Ha kialakul a nyájimmunitás, és leszámolunk a vírussal, valószínűleg a Covid-tanúsítványoknak is búcsút inthetünk” – mondta el a külügyi államtitkár.

(mi, TASR)