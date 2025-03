Ralf Schumacher szerint irreális, hogy Hamilton vb-t nyerjen

Azt eddig is tudtuk, hogy az influenszerek többsége bármit hajlandó reklámozni, hogy ha azért pénzt kap, csak keveseknél van bármilyen értékrendbeli korlát, de az, hogy most már az orvosi teszteket is hirdetik, az mindenképpen új szint. Ezzel ugyanis félrevezetik, sőt hiányosan informálják a rajongóikat, követőiket, aminek súlyos következményei lehetnek. Persze, ez már őket nem igazán izgatja...