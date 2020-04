Húsvét alatt korlátozná a kormány az emberek mozgását

Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter bemutatta a szakértőket, akik tanácsokkal látták el a kormányt. A stáb tagja Andrea Kalavská korábbi egészségügyi miniszter is.

Kalavská köszönetet mondott Szlovákiai lakosainak, mert felelősségteljesen állnak a meghozott intézkedésekhez. Megköszönte a kormány határozott intézkedéseit is. Kalavská megkért mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tertsák be az intézkedéseket.

Hangsúlyozta, hogy az ünnepek alatt az idősek látogatása különös kockázattal jár, ezért arra kért mindenkit, hogy amennyiben lehet, az utazásokat mindenki hanyagolja.

Kalavská elmondta, hogy de facto semmi nem változik, de hangsúlyozottan kér mindenkit, hogy ne utazzon a rokonaihoz.

Matovič a javaslatok alapján holnap a kormányülésen javasolni fogja az emberek mozgásának korlátozását a húsvéti ünnepek alatt: április 8. és 14. között.

Kivételt jelent a bevásárlás, a munkába való utazás, az orvos meglátogatása, vagy a közeli természetbe való kirándulás (járáson belül).