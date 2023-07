Horváth: Az év végére hat százalékra eshet vissza az infláció

A magyarországi és szlovákiai tárcavezető még szombaton délután vett részt közös pódiumbeszélgetésen a Gombaszögi Nyári Táborban. A szlovákiai minisztérium első embere, Horváth a beszélgetés során kijelentette, a munkáról inkább a fogyasztásra és a vagyonra helyeznék át az adóterhet. Ezzel kapcsolatban a minisztertől a beszélgetés után azt kérdeztük, számíthatunk-e Szlovákiában áfaemelésre. „Ilyen részletekbe nem szeretnék bocsátkozni, jelenleg nem tudom ezt megmondani” – nyilatkozta lapunknak. Majd arról beszélt, ügyvezető kormányként folyamatosan készítik elő a lehetséges intézkedések javaslatait a következő kabinet számára, amely a szeptemberi parlamenti választás után fog felállni. „Ezeket a nyár folyamán és az ősz elején mutatjuk majd be csomagként” – mondta Horváth, és hozzátette, ezt követően lehet majd vitázni az egyes intézkedésekről. Az áfa esetleges megemelése elsősorban az alacsonyabb jövedelműeket sújtja, mivel a magasabb fizetéssel rendelkezők számára ez a pluszkiadás kevésbé érezhető. Horváth szerint, ha az ilyen fogyasztási adók emeléséről beszélünk, akkor el kell gondolkodni azon is, hogy mindenki el tudja-e viselni ezt a terhet. Ezt az intézkedéstervezeteik megalkotásánál figyelembe fogják venni. A pódiumbeszélgetés során azt is elmondta, Szlovákiában, a rengeteg kivétel miatt, rendkívül bonyolult lett az adórendszer, amiben most rendet kell tenni, és egyben beismerte, ez egy adóemeléssel is együtt fog járni.

Jogállamisági gondok

A magyar kormány képviselőjét a beszélgetés után arról kérdeztük, a most elfogadott állami költségvetés tartalmazza-e az ország alapfunkcióinak, az oktatásnak és az egészségügynek a működéséhez szükséges többletkiadásokat. Mindkét szektor reformját, béremelését ugyanis elsősorban az uniós helyreállítási alapból származó forrásokból tervezték be. Ezt azonban Magyarország, az ellene indított jogállamisági eljárás miatt, egyelőre nem kapja meg. Arra a kérdésünkre, hogy akkor mégis miből fogják kifizetni a szóban forgó béremeléseket, a magyarországi miniszter azzal válaszolt, a 2024-es állami költségvetésben már elkülönítették erre a pénzt. „Jelentős nemzeti forrásokat költünk arra, hogy az oktatás és az egészségügy több pénzt kapjon, mint az idén” – mondta Varga. Hozzátette azonban, hogy a béremeléssel szerinte meg kell várni az uniós források megérkezését is. „Ha ugyanis uniós források érkeznek Magyarországra, akkor jóval nagyobb mértékben tudunk bért emelni például a tanároknál” – magyarázta a miniszter.

Az EU-s helyreállítási alapból származó 5,8 milliárd eurót Magyarország esetében az unió egyelőre azért tartja vissza, mert az országgal szemben indított jogállamisági eljárás keretében, az igazságszolgáltatás függetlenségével és a korrupció visszaszorításával kapcsolatos 27 feltétel teljesítését várják. Varga arról beszélt, az unió feltételeinek már eleget tettek, ugyanakkor a magyarországi sajtó bőségesen foglalkozott vele, hogy egyes pontokat csak látszólag teljesítettek. A 27 feltételt ellenőrző Európai Bizottság is jelezte, egyelőre nem elégedett a pontok teljesítésével.