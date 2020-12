HOAX: 20 százalék szerint az oltás valójában csipbeültetés

A felmérés szerint 37 százalék beoltatná magát a koronavírus okozta betegség ellen, 54 százalék elutasítja a védőoltást, 9 százalék pedig bizonytalan. A részletes adatok azt mutatják, hogy a vakcinát több férfi adatná be magának, mint nő. A 18 és 34 év közötti korosztály, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők és az ország nyugati részében élők is elfogadóbbak a védőoltással kapcsolatban.

A koronavírus elleni oltást elutasítók csoportjában nagyobb arányban vannak jelen a 30–39 év közötti korosztály tagjai és az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező személyek. Ugyancsak jellemző, hogy nagy számban találjuk meg közöttük a Smer és a szélsőjobboldali ĽSNS szavazóit.

A válaszadók közel 82 százaléka biztos az álláspontjában. A bizonytalanok és a véleményükben nem teljesen biztos megkérdezettek összesen 15 százalékot tesznek ki. Akik a kérdésben nem döntöttek, úgy nyilatkoztak, az elhatározásban az segítené őket, ha több információt kapnának, illetve a járványügyi korlátozások feloldását is az oltás melletti lehetséges érvként jelölték meg.

Akik már most úgy döntöttek, hogy beadatják maguknak a védőoltást, ezt elsősorban a családjuk védelmével, illetve a fertőzés terjesztésének megelőzésével indokolták.

Az oltást elutasítók a lehetséges mellékhatásoktól való félelemmel, illetve a gyógyszercégekkel szembeni bizalmatlansággal indokolják az álláspontjukat.

A megkérdezettek negyede egyetért abban, hogy a védőoltásnak kötelezőnek kellene lennie, ellenben a válaszadók több mint fele szerint a vakcináció csak önkéntes alapon működhet.

A felmérésből az is kiderült, hogy a különböző betegségek elleni oltást a válaszadók túlnyomó többsége biztonságos eszköznek tartja, sőt 12 százalékuk az utóbbi egy évben kapott is valamiféle oltást. Az influenza ellen azonban csak 6 százalék oltatja be magát rendszeresen, de további 20 százalék néha él ezzel a lehetőséggel. Ugyanakkor az oltás eszközét általánosságban a megkérdezettek negyede tartja veszélyesnek.

A Median a felmérést a közmédia megbízásából, december 3. és 10. között, 1007 személy megkérdezésével készítette.

Konspiráció mindenütt

A Globsec elemzőintézet kilenc országban, köztük a V4-es államokban, de Szerbiában, Montenegróban, Bulgáriában, Észak-Macedóniában, Romániában is készített egy felmérést még szeptember és október fordulóján, amelyben egyebek mellett a koronavírussal kapcsolatos vélekedéseket is vizsgálták. Az ő kutatásuk szerint Szlovákia polgárainak kétharmada nem akarja beoltatni magát, csupán 35 százalék vetné alá magát a vakcinációnak. A felmérésükből az is kiderül, hogy azok körében nagyobb az oltási hajlandóság, akik bíznak az államban. Ennek a csoportnak Szlovákiában az 57 százaléka adatná be magának a vakcinát.

Összehasonlításképpen Magyarországon a megkérdezettek 45 százaléka oltatná be magát. Azok körében, akik a magyar állammal szemben bizalmat táplálnak, ez a szám 52 százalék.

A Globsec kutatói azt is vizsgálták, mit gondolnak az emberek a koronavírusról vagy a Covid-19-betegség ellen kifejlesztett oltásról. Szlovákiában a megkérdezettek 39 százaléka hisz abban az összeesküvés-elméletben, mely szerint a koronavírus nem létezik, és az egész csak egy átverés annak érdekében, hogy irányítani tudják az embereket. Ugyanezt a tévhitet a vizsgált országok közül Montenegróban és Szerbiában hiszik el a legtöbben (mindkét államban 43 százalék). A legkevesebben, 21 százaléknyian, Magyarországon vélekednek így.

20% hisz a csipekben

A felmérésből az is kiderült, hogy Szlovákiában a válaszadók 20 százaléka azt hiszi, hogy a koronavírus elleni oltás valójában nanocsip beültetésére szolgál, amellyel aztán irányíthatóvá válnak az emberek. Ennek az összeesküvés-elméletnek a hívei is Montenegróban és Szerbiában vannak a legnagyobb arányban. Az előbbiben 37 százalék, az utóbbiban 33 százalék vallja magáénak ezt a tévképzetet. A Globsec által vizsgált kilenc állam közül a legkevesebben Magyarországon ülnek fel ennek az dezinformációnak, de még ott is 15 százalék hiszi ezt el. A kutatás szerint Szlovákiában a megkérdezettek 36 százaléka hisz abban az összeesküvés-elméletben, hogy az állami intézmények által közölt járványadatok magasabbak, mint a valódi fertőzöttek száma. A felmérés során minden országban ezer válaszadót kérdeztek meg. A Globsec elemzője, Daniel Milo arra figyelmeztet, hogy míg korábban az LGBT+, a migráció és a „gender ideológia” témáihoz kapcsolódó összeesküvés-elméletek voltak népszerűek, a helyüket átvették a koronavírus-járványhoz kötődő dezinformációk.

Oltatni, vagy sem?

A Globsec elemzője is úgy véli, ha az ismert emberek, politikusok nyilvánosan beoltatják magukat, az segíthet a védőoltásba vetett bizalom növekedésében. A felmérések szerint a polgárok bizalmát leginkább élvező szlovák politikus, Zuzana Čaputová államfő már kijelentette, ő beoltatja magát. Ezzel szemben a legnépszerűbb párt, a Hlas vezetője, Peter Pellegrini a nyáron még az oltás támogatója volt, sőt a veszélyeztetett csoportok számára kötelezővé tette volna azt, újabban azonban inkább elutasító a vakcinációval kapcsolatban. A Focus ügynökség egy nyár végi közvélemény-kutatása azt mutatta, hogy a Hlas választóinak 64,2 százaléka nem oltatná be magát. Ennél magasabb, 78 százalékos arányt csak a szélsőjobboldali ĽSNS választóinak körében mértek.

Bár korábban a szlovákiai kormányzat is arról tájékoztatott, hogy az országban december közepén kezdődhet meg a tömeges oltás, erre azonban csak januárban kerülhet sor. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a Pfizer és a BioNTech vállalatok által gyártott vakcina feltételes jóváhagyásáról leghamarabb az intézmény december 29-i ülésen döntenek.