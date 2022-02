Heger szerint az EU egységesebb, mint valaha

Azok a szankciók, amelyekben a csütörtöki rendkívüli csúcstalálkozón megegyeztek, Heger szerint hátrányosan fogják érinteni a politikai vezetést, de az oligarchákat is, és mindazokat, akik az orosz rezsim működtetésében kiveszik a részüket. A szankciókat precedens nélkülinek nevezte. „A szankciók végső formája folyamatosan alakul” – mondta Heger azokkal a kijelentésekkel kapcsolatban, amelyek szerint keményebb szankciókat is be lehetett volna vezetni. „Néhány órán belül minden részletet megismerhetünk. Valóban határozott intézkedésekről van szó” – közölte. Hozzátette: a szankciók Fehéroroszországot is érintik, amely segítette Oroszországot Ukrajna megtámadásában.

Heger elismerte, hogy azt nem lehet megmondani, hogy a szankciók megállítják-e a Kreml jelenlegi agresszióját. Ugyanakkor bízik benne, hogy néhány héten vagy hónapon belül kifejtik hatásukat. Egyúttal kiemelte az EU Oroszországgal szembeni egységes kiállását. „Egységesebbek vagyunk, mint valaha” – közölte.

A kormányfő arra szólította fel a polgárokat, hogy legyenek elővigyázatosak az álhírekkel, mert szerinte a kibertérben zajló hibrid háború tovább fog erősödni.