Heger: Putyin nem fog megállni, új megoldásokat kell keresni

Ukrajna a szemünk előtt tűnik el, új válaszokat és megoldásokat kell keresnünk. Vlagyimir Putyin orosz elnök nem áll meg addig, amíg mindent el nem ér – mondta Eduard Heger (OĽANO) miniszterelnök a parlament európai bizottságának csütörtöki ülésén. Tájékoztatott arról is, hogy milyen álláspontot fog képviselni az Európai Unió vezetőinek csúcstalálkozóján. Úgy véli, beszélni kell az európai térség védelméről és arról, hogyan lehet megállítani Putyint. Ukrajna újjáépítését is fontos kérdésnek tartja.

Heger szerint a csúcstalálkozó résztvevőinek szembe kell nézniük az igazsággal. „Ma minden Putyinról szól. Egyértelműen Vlagyimir Putyin értésére kell adnunk, hogy az ilyesmi nem való a mi világunkba, le kell állnia. Ez nem Ukrajnáról szól, miért beszélünk még mindig arról, hogy mi lesz Ukrajnával? Mikor kezdünk el arról beszélni, hogy mi fog történni Oroszországgal? Ott van a probléma, a Kreml a probléma. Ez a probléma gyökere. A probléma egyáltalán nem Ukrajna, Ukrajna az áldozat" - jelentette ki Heger. Szerinte a Kreml ura a nyugati vezetők szemébe nevet, nem enged a tárgyalásokon, és nem hajlandó a kompromisszumra. Úgy vél, ha hagyjuk, hogy a fejünkön ugráljanak, az nem demokrácia, és feltette a kérdést, meddig enged még meg mindent Putyinnak a Nyugat. Hangsúlyozta, hogy ez már nem politika, hanem az értékeinkért való küzdelem.

Tekintettel a konfliktus alakulására a miniszterelnök úgy véli, új válaszokat kell találni. Emlékeztetett arra, hogy az ukránok európai perspektívát követelnek, és ezt kell megvitatni. Szerinte arról is beszélni kell, hogyan lehet felébreszteni az orosz népet, mert úgy látja, az orosz lakosság az ország vezetésének áldozata. Az európai vezetők a keleti szárny megerősítéséről és az európai térség biztonságáról is tárgyalni fognak, mert a háború nem ismer határokat - mondta. A jelenlegi helyzetet is szem előtt tartva kell beszélni az energiáról - véli. Szükségesnek tartja az Oroszországgal szembeni kemény szankciókat bevezetését.

Az uniós vezetők március 10-11-én találkoznak Franciaországban, Versailles-ban. A fő téma az, hogy az unió egységes választ adjon Oroszország Ukrajnával szembeni agressziójára. A vezetők az európai biztonság megerősítéséről is tárgyalnak, beleértve az orosz gáztól, olajtól és széntől való energiafüggőség csökkentését.