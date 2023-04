Heger: Nem állhat a jegybank élén vesztegetés miatt elítélt ember

Elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban olyan ember álljon a jegybank élén és képviselje az országot külföldön is, akit vesztegetés bűncselekményének elkövetésében bűnösnek talált a bíróság

– szögezte le Heger.

Hozzátette, a bíróság döntése is igazolja, hogy milyen korrupt rendszert épített ki az országban a Smer, amelynek Peter Kažimír a tagja volt. Azt is hangsúlyozta, a bűnüldöző szerveknek a jövőben is szabadon kell végezniük a munkájukat, hogy fel lehessen deríteni a hasonló ügyeket.

Heger Peter Kažimírrel és a Smerrel kapcsolatban említette a Hlas elnökét, Peter Pellegrinit is. A Hlas szerint Heger egy nem jogerős bírósági döntést használ fel kampánycélokra. „Heger ezzel a tehetetlenség szimbóluma mellett most már a független bíróságokra gyakorolt politikai nyomás szimbólumává is vált. Ismételten felszólítjuk Zuzana Čaputová államfőt, hogy cselekedjen, és azonnal hívja vissza ezt a kormányt, amely már semmi mással nem törődik, csak a választási kampánnyal” – közölte a Hlas.

Veronika Remišová, a Za ľudí elnöke emlékeztetett, hogy Peter K., a jegybank elnöke is a Smernek ahhoz a bizniszelő szárnyához tartozott, amellyel Pellegrini később megalapította a Hlast. „Újra beigazolódott, hogy Peter Pellegrini pártjának, a Hlasnak ugyanúgy a DNS-ében van a korrupció, mint a Smernek” – szögezte le.

A Speciális Büntetőbíróság (ŠTS) bírája vesztegetés elkövetésében bűnösnek mondta ki Peter Kažimírt, a Szlovák Nemzeti Bank elnökét, és április 3-án kiadott büntetőrendeletében 100 ezer euró pénzbírsággal sújtotta. A döntés nem jogerős. A döntés ellen a kézbesítését követő nyolc napon belül lehet fellebbezni.