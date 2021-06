Heger azt akarja, hogy a kisebbségek "otthon érezzék magukat Szlovákiában”

Az EU bővítése terén megegyeznek az érdekeink, azt szeretnénk, hogy a Balkán is esélyt kapjon, úgy ahogy annak idején mi is megkaptuk” - jelentette ki Heger a megbeszélést követően, melyen uniós témák, a kétoldalú kapcsolatok és az aktuális járványhelyzet is terítékre került.

A szlovák kormányfő köszönetet mondott Magyarországnak a járvány alatt nyújtott segítségért.

„Segítséget kaptunk önöktől, medikusokat küldtek, amikor szükségünk volt rá, lélegeztetőgépekkel is segítettek, mindez a jószomszédi kapcsolatok jele” - húzta alá Heger. Mindkét kormányfő egyetértett abban, hogy magasabb átoltottsági szintet kell elérni, ezért folytatni kell a felvilágosító munkát a járvány legyőzése céljából.

Heger kiemelte az infrastrukturális és energetikai hálózatok összekötését, valamint a további együttműködést és fejlesztéseket ezeken a területeken.

A szlovák-magyar kapcsolatokat specifikusnak nevezte, és

leszögezte, hogy Szlovákia összes polgárának miniszterelnöke akar lenni, beleértve a kisebbségeket, a magyart is, „hogy otthon érezzék magukat Szlovákiában”. „Tapasztalatot cseréltünk arról, hogyan tudjuk ezt elérni” - tette hozzá.

Orbán kiemelte, Németország és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és leszögezte, hogy még soha nem voltak ilyen jók a magyar-szlovák kapcsolatok.

Orbán nagy közös tervnek nevezte Budapest, Pozsony (Bratislava), Prága és Varsó gyorsvasúttal való összekötését. A koronavírus-járvány kapcsán a magyar miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy mihamarabb sikerül újraindítani a két ország gazdaságát és újabb közös sikereket elérni.

Első hivatalos magyarországi útján Eduard Hegert fogadja Kövér László házelnök is.

Látogatásának lezárásaként a magyarországi szlovák szervezetek képviselőivel találkozik a kormányfő.