Heger: A hatósági üzemanyagár nem megoldás

A kormányfő szerint a hatósági áras üzemanyagokkal Magyarország nem tartja be az egységes uniós piac elveit. „Ha ugyanis elkezdjük felparcellázni az uniós piacot, akkor feszültségek keletkeznek, amit az emberek nagyon negatívan értékelnek, másrészt szétveri magát az egységes piacot” – magyarázta Heger arra a felvetésre, hogy a magyarországi hatósági áras üzemanyagot nem tankolhatják azok a dél-szlovákiai polgárok, akik ugyan a határ déli oldalán dolgoznak, de nincs magyar rendszámú járművük. „Szerintem ezért ez nem olyan intézkedés, amely hosszú távon fenntartható” – tette hozzá. Egyben hangsúlyozta, a polgárok közvetlen anyagi támogatása az a módszer, amellyel az infláció hatásai csökkenthetőek, míg a piacba való beavatkozást sokkal nehezebben járható útnak tartja. Rámutatott, a „családsegítő” csomag az előző kategóriába tartozik. Ugyanakkor arról is beszélt, Szlovákia is megállapodott az áramszolgáltatókkal arról, hogy a következő két évben a háztartások számára alacsonyabb árakat biztosítanak. Heger arra is kitért, az Európai Bizottság arra törekszik, hogy az egységes piac működtetésében az egyes tagállamok is közreműködjenek.



A miniszterelnök elmondta az uniós vezetők újabb lépést tettek annak érdekében, hogy az EU közösen vásároljon földgázt. „Közösen kell fellépnünk, hiszen egy ilyen nagy Európai piac sokkal jobb feltételeket tud kialkudni” – magyarázta. Ezt csak fokozza, hogy az orosz gáztól függő államok, így Szlovákia is új gázbeszállítót keres. Heger szerint a közös fellépéssel a gázszállítások esetleges kimaradásakor az érintett államok nagyobb szolidaritásra is számíthatnak. A kormányfő arról is beszélt, a gázárak, illetve általánosan az energiaárak Oroszország ukrajnai inváziója miatt növekedtek. „Az energia-áremelkedést Putyin provokálta ki” – jelentette ki. Hiszen a gázszállítások csökkentése mellett növelte ennek az energiahordozónak az árát. Ehhez még hozzáadódik, hogy a világjárvány is a fogyasztási cikkek árának növekedését okozta. „Ezek az okai, hogy növekednek az árak” – mondta, és hozzátette, még két évig jelentős inflációra számíthatunk.

