Heger: A hatósági árnál jobb a „családsegítő” csomag

Heger az Európai Tanács brüsszeli ülésének második napja előtt arról beszélt, mindenekelőtt az államháztartás egyensúlyát kell szem előtt tartaniuk. „Ezzel együtt is tudatosítjuk, hogy segítenünk kell a háztartásoknak és azt is, hogy a következő években az infláció itt lesz velünk” – tette hozzá azzal, mindezért komplex megoldásokra van szükség. Példaként azt említette, a szlovákiai áramszolgáltatókkal sikerült megállapodniuk abban, hogy 2023-ban és 2024-ben az áram ára olyan szinten maradjon, amely még elviselhető a háztartások számára. Mindezt úgy, hogy az elektromos energiára nem kellett hatósági árat bevezetni. „Ezen az úton kell haladnunk, ugyanis a hatósági árazás, amennyiben sokáig tart, károsítja a piacot” – jelentette ki a miniszterelnök azzal, a hatósági árazás helyett az egyes piaci szegmensek kulcsszereplőivel kell megállapodást kötni. Az angol nyelvű nyilatkozatában a kormányfő kiemelte, az energiaárak biztosítását az nukleáris energiaszolgáltatókkal kötött megállapodással tudták elérni.

