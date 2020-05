Hangácsi: Az összes magyar pártra ráférne az önreflexió

A járványhelyzet a szlovákiai magyar politikai életre is rányomta a bélyegét. A pártok tevékenysége is korlátok közé szorul, a legtöbb helyen még nem került sor a parlamenti választás után esedékes tisztújításra.

Pozsony | A járványhelyzet a szlovákiai magyar politikai életre is rányomta a bélyegét. A pártok tevékenysége is korlátok közé szorul, a legtöbb helyen még nem került sor a parlamenti választás után esedékes tisztújításra.

A parlamenti választás után, amely során egy magyar párt sem jutott a parlamentbe, a Híd elnöke, Bugár Béla és elnöksége is lemondott. Azóta a pártot egy négytagú testület vezeti, amelynek Sólymos László is a tagja, aki kérdésünkre elmondta, május végéig szeretnék megtartani a Híd tisztújító közgyűlését. Sólymos korábban már jelezte, mérlegeli, hogy elindul a pártelnöki tisztségért, a kérdésben a kongresszust megelőző napokban dönt majd. Hozzátette, egyelőre nem értesült arról, más is fontolgatná, hogy versenybe száll az elnöki székért. „De ez nem jelenti azt, hogy nincs ilyen” – mondta. Kiemelte, mindenkinek az az érdeke, minél hamarabb meg tudják választani az új elnökséget. Sólymos arról beszélt, ha jelöltetné magát, a továbbiakban azokkal a személyekkel is számol, akik most benne vannak a párt átmeneti vezetésében, vagy a korábbi elnökségben dolgoztak, köztük Ravasz Ábelre, Agócs Attilára, Pataky Károlyra is számít. Bugár számára egy tanácsadói szerepet lát reálisnak.

Arról is beszélt, bár a szlovákiai magyarok sokszínűek, a jövőben egy politikai szubjektumot kellene létrehozniuk. „Az a fontos, hogy próbáljuk meg összefogni a szlovákiai magyar pártokat és egy erős politikai képviseletet hozzunk létre” – fogalmazott Sólymos. Hozzátette, a többi magyar politikai formációval is tartják a kapcsolatot. A pártok közötti együttműködés kialakítását az azokban történt tisztújítás után látja elképzelhetőnek. „Az igény nálunk a Hídban az, hogy létrejöjjön ez az egységes képviselet” – mondta.

Az MKP lassabban halad

A választás óta az MKP-t is egy ideiglenes testület vezeti, hiszen a pártelnök, Menyhárt József és vele az egész elnökség lemondott. Az ügyvivő elnökségnek az egyik tagja, Őry Péter, az Országos Tanács (OT) elnöke elmondta, a testület ebben az átmeneti időszakban biztosítja a párt működőképességét, előkészítik a tisztújítást. Arról is beszélt, először a párt Országos Tanácsát kell összehívni, amelyre akkor kerülhet sor, amikor az ilyen, nagyobb létszámú rendezvényt a járványügyi intézkedések lehetővé tesznek. „Ha minden jól megy, akkor júniusban lehet Országos Tanács” – mondta Őry, és hozzátette, a tisztújító közgyűlésre talán nyár végén kerülhet sor.

Az OT-elnök arról is tájékoztatott, egyelőre nincs hivatalos pártelnökjelölt, mivel a járvány miatt az MKP járási szervezetei nem tudtak ülésezni, és jelölteket állítani. A szlovákiai magyar és a szlovák politikai szubjektumokkal való viszonyokról annyit mondott, a parlamenti ellenzéket leszámítva, mindenkivel tartják a kapcsolatot. Példaként azt említette, hogy Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminisztert is megkeresték a határátkelésre vonatkozó szabályok enyhítése végett, a gazdálkodók megsegítésére vonatkozóan pedig a mezőgazdasági minisztériummal kezdeményeztek kommunikációt. A szlovákiai magyar politikum jövőjére vonatkozóan Őry azon véleményének adott hangot, hogy a jövőben az MKP-ra kell alapozni. „Az MKP még mindig a legerősebb magyar politikai szubjektum, az MKP-ra kell építkezni” – fogalmazott, és hozzátette, a párt ajtaja nyitva áll azok előtt, akik egységben tudnak gondolkodni.

A Magyar Fórum

A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum a választáson az MKÖ listáján indult és maradt ki a törvényhozásból. A formáció első embere lapunknak elmondta, jövő héten kedden hívják össze az elnökséget, ahol javaslatot tesznek a tisztújító kongresszus időpontjára. „Az alapszabályunk értelmében június végéig kell megtartanunk a közgyűlést, de a járványhelyzet miatt lehet, egy hónapot csúszni fogunk” – mondta Simon. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy újraindul-e a formáció elnöki tisztségéért. „Ez most nincs napirenden” – mondta. A Magyar Fórum elnöke arról tájékoztatott, hogy folyamatosan kommunikálnak azzal a két párttal, az MKP-val és az Összefogással, amelyekkel együtt indultak a választáson.

Régi-új Összefogás-elnök

Egyedül a február 29-i voksolás során választási pártként működő Összefogásnál zajlott le a tisztújítás. A pártot továbbra is Mózes Szabolcs vezeti, aki lapunknak elmondta, a közelmúltban a szlovák kormánypárti tisztviselőkkel, képviselőkkel egyeztettek. „Olyan embereket kerestünk meg, akik a szlovákiai magyar ügyekben illetékesek lehetnek” – mondta a pártelnök, és hozzátette, Grendel Gáborral (OĽaNO), a parlament alelnökével és Filip Mónikával (SaS), az oktatási minisztérium államtitkárával is egyeztettek. Az államtitkárral a nemzetiségi oktatás törvényben való meghatározásáról, a magyar iskolaügyi háttérintézmények kialakításáról, de a szlováknyelv-tanítás módszertanának megváltoztatásáról is tárgyaltak.

Mózes a szlovákiai magyar pártokkal való egyeztetésről annyit mondott, arra várnak, hogy a többi szubjektumnál is megtörténjen a tisztújítás és újragondolják a szlovákiai magyar érdekképviselet jövőjét. „Arra várunk, hogy levonják a megfelelő következtetéseket a 2020-as választási eredményből” – fogalmazott az Összefogás vezetője. Mózes szerint a járvány után azon kell dolgozni, miként lehet létrehozni az egységes magyar politikai képviseletet.

Az elemző szerint

Hangácsi István, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője szerint a pártok együttműködése csak akkor képzelhető el, ha tanultak az előző tíz év eseményeiből.

„Megvan az igény az egységesülésre, de mindegyik fél titkon úgy képzeli el, hogy ezt az egységet majd ő vezeti”

– fogalmazott a szakember.

Az elemző szerint az is befolyásolhatja az erőviszonyokat, hogy ki lesz a kisebbségi kormánybiztos, amelyre valószínűleg egy MKP-közeli személyt neveznek majd ki. Kiemelte, az sem elhanyagolható, hogy bár Bugár a háttérbe vonult, de továbbra is a Híd tagja maradt. Hozzátette, az összes magyar párt esetében szükség lenne az önreflexióra.

Hangácsi szerint a mindenkori magyar kormány megkerülhetetlen a szlovákiai magyar politikum számára. „De jó lenne, ha a szlovákiai magyar elitnek az Orbán-kormánnyal együttműködő része egy kicsit önállóbb lenne” – fogalmazott az elemző, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a Híd 10 éven keresztül a Fidesztől függetlenül működött.