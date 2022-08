Hamran: Gőzerővel dolgozunk tovább

Az országos rendőrfőkapitány kedden a Napunk komáromi beszélgetőestjének vendége volt, ahol többek között arról is beszélt, egy jogállamban tarthatatlan, hogy a politika jelentős befolyással bírjon a rendőrségre. „Most nincs semmilyen ilyen befolyás” – jelentette ki. Kitért arra is, többen, így Robert Fico (Smer) korábbi miniszterelnök is folyton támadja őt és a Nemzeti Nyomozóiroda tisztjeit, amit ő szintén elfogadhatatlannak tart. „Nincs még egy olyan volt vagy jelenlegi miniszterelnök, aki ilyen élesen támadná az ügyészeket, a bírósági döntéseket, nyíltan megfélemlítené a nyomozókat” – mutatott rá. Arra emlékeztetett, a szóban forgó rendőrtisztek 20 éve dolgoznak már a nyomozóhatóság kötelékében, viszont a kérdéses politikusok csak akkor kezdték az ellenük való hangulatkeltést, amikor az állam legfelső szintjén lévő korrupciót kezdték felszámolni. A rendőrfőkapitány kiemelte, azért állt ki sajtótájékoztatón a kollégái mellett, mert maximálisan megbízik bennük. „Tisztességes rendőrök, akik úgy végzik a feladatukat, ahogy kell” – tette hozzá azzal, a rendőrségnek most tényleg szabad keze van. Kiemelte, a jogállam szempontjából elengedhetetlen, hogy ezeket az ügyeket végigvigyék.

A nagy ügyek

„Gőzerővel dolgozunk” – jelentette ki a rendőrség vezetője. Úgy látja, egy év is elég lehet arra, hogy több, korábban magas beosztást betöltő köztisztviselő ellen folytatott büntetőeljárás a bírósági szakaszba jusson. Szerinte a nyomozók által gyűjtött bizonyítékok alapján többjüket el is ítélhetik. A beszélgetés után lapunknak elmondta, a jelenleg is tartó kormányválság egyelőre nem vetette vissza ezt a folyamatot. Jelenleg nem látja ugyanis, hogy a nyomozók visszafogottabban végeznék a munkájukat attól tartva, hogy a most is zajló koalíciós válságból kifolyólag egy esetleges kormányváltás után Fico visszatérhetne a hatalomba. Ezzel együtt azt sem zárja ki, hogy azok a folyamatok és reformok, amelyeket a rendőrségen belül elindítottak, egy kormányváltás után leállhatnak. „De ezzel nem foglalkozunk” – tette hozzá. Arra a kérdésünkre, ha a jelenlegi ellenzék kerülne hatalomra, akkor tart-e attól, hogy bosszúhadjárat indítanak ellene, Hamran elmondta: „Ez benne van a pakliban. Néhány politikus nem is titkolja, hogy ez a célja.” A rendőrfőkapitány szerint egy jogállamban ilyen politikusoknak nem kellene szerepet kapniuk. Bízik azonban benne, hogy a jövőben is olyan demokratikus erők fognak lehetőséget kapni, amelyek nem akarják befolyásolni, megfélemlíteni a rendőrséget.

A Kuciak-ügy és a 363-as

Az országos rendőrfőkapitány kitért arra is, hogy Maroš Žilinka főügyész a büntető törvénykönyv 363-as paragrafusára hivatkozva több büntetőeljárásba is beavatkozott. Hamran a Fico és Robert Kaliňák (Smer) korábbi belügyminiszter ellen indított eljárásban is arra számít, hogy a szóban forgó paragrafus alapján a főügyész leállítja a nyomozást. Ilyen esetben, mint az például Vladimír Pčolinský, az SIS korábbi vezetőjének ügyében is történt, másodszor is el kellett indítaniuk az eljárást. „De mi harmadszor is megcsináljuk, sőt negyedszer és ötödször is” – jelentette ki.

Hamran bízik benne, hogy a Kuciak-gyilkosság felgöngyölítése is teljes mértékben sikerül. Arra emlékeztetett, a tényfeltáró újságíró a halála előtt a rendőrségtől kért védelmet. „Ezt azonban megtagadták tőle” – mondta a hatóság akkori vezetéséről. Szerinte a gyilkosságra az adhatott lehetőséget, hogy az akkori rendőrség nem tett semmit. Úgy látja, a hatóság akkor nem úgy működött, mint ahogy egy jogállamban kellene. Rámutatott, akkor a rendőrség felső vezetését csak politikai jelöltek alkották. Ő maga egyelőre nem gondolkodik azon, hogy politikai pályára lép.