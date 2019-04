Hamarosan még drágább lesz a kenyér és a kifli

A szlovákiai pékipar számára a legnagyobb érvágást a kormány szociális csomagjai okozzák, amelyek jelentősen megemelték az éjszakai, a hétvégi és az ünnepnapi munkavégzés költségeit. A pékségekben a munkaórák 80 százalékát ez utóbbiak teszik ki.

Növekvő bérköltségek

„Míg 2017-ben 677 euró volt a bruttó havi átlagbér az ágazatban, mára ez 731 euróra nőtt. A pékipari cégek kiadásainak jelenleg a 38 százalékát teszik ki a bérköltségek” – nyilatkozta Tatiana Lopúchová, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének az elnöke. Idén azonban tovább romlik a helyzetük. Míg az év elején a minimálbérek nőttek, májustól tovább nő az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzés díja. „Ezt követően a pékségek kiadásainak több mint a 40 százalékát teszik majd ki a bérköltségek. Ha ez még nem lenne elég, a kormány a túlórák lefaragását is fontolgatja, ami újabb terhet róna a munkáltatókra, hiszen emiatt újabb alkalmazottakat kellene felvenniük, miközben a nagy részük ezt nem engedheti meg magának” – mondta Lopúchová.

Drágult az alapanyag

A bérköltségek növekedésén kívül a pékségek az általuk használt alapanyagokért is egyre többet fizetnek. „A liszt ára 20–30 százalékkal nőtt, 102 százalékkal drágult azonban a mák, 34 százalékkal a burgonyaliszt és 64 százalékkal a só is. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy az energiaárak az ötödével nőttek, miközben az üzemanyagokért is egyre többet fizetünk” – tette hozzá Lopúchová. Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője már korábban elismerte, hogy a pékségek legfontosabb alapanyagának számító liszt drágulása elsősorban a tavalyi gyengébb gabonatermés számlájára írható, ami miatt a búza és a rozs is drágult, miközben a malmok gyártási költségeinek a 70–80 százalékát épp a gabonával kapcsolatos kiadások teszik ki.

Veszélyes zuhanás

„A pékiparban már tavaly válsághelyzet volt: az ágazat összesített nyeresége több mint 7 millió euróról 2,9 millió euróra esett vissza. Ilyen mértékű zuhanás hosszabb távon fenntarthatatlan. Ha nem sikerül növelni az árainkat, az ágazat idén veszteséggel zárja az évet” – vallja Lopúchová, aki szerint a külföldi üzletláncok is ott tesznek keresztbe a pékeknek, ahol csak tudnak. „Az idei év elején az üzletláncok különadójára hivatkozva utasították vissza a pékek árköveteléseit. Mára ugyan kiderült, hogy a különadó nem lép életbe, ennek ellenére egyes üzletláncok nem hogy árat nem hajlandók emelni, hanem még a jelenleginél is kisebb összeget szeretnének fizetni a pékeknek” – állítja a pékszövetség elnöke.

A vásárló is megérzi

Lopúchová szerint a pékek képtelenek fenntartani a jelenlegi árakat, miközben az üzletláncok nem hajlandók csökkenteni a nyereségrésüket, az elkövetkező időszakban így a vásárlók is drágábban juthatnak majd hozzá a kenyérhez. Hogy pontosan mennyivel, azt egyelőre Lopúchová szerint sem lehet felmérni. A Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetsége azonban azt is szeretné elérni, hogy a kormány enyhítsen a pékségek bérköltségein, az ezzel kapcsolatos javaslataikat már el is juttatták a földművelésügyi tárcának véleményezésre.