Már a Szputnyikra is lehet regisztrálni

Pozsony | Szlovákia megnyitotta az elektronikus várótermet azok számára, akik az orosz Szputnyik V vakcinával oltatnák be magukat – tájékoztatott Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügy-miniszter kedden.

Az orosz vakcinára a 18 évnél idősebbek és a hatvan évnél fiatalabbak jelentkezhetnek. Az oltóanyag nyolc oltóponton, Pozsonyban, Érsekújvárban, Homonnán, Losoncon, Nagymihályban, Bajmócon, Pöstyénben és Zsolnán lesz elérhető.

A tárcavezető szerint később minden kerületben lesz egy ilyen oltópont. „Most a logisztikai feladatokat oldjuk meg, a szállítást, tárolást” – tette hozzá.

Lengvarský szerint a Szputnyikkal való oltás jelenti a legnagyobb logisztikai feladatot az összes vakcina közül, mivel miután kiveszik a fagyról, két órán belül fel kell használni.

Lengvarský a Szputnyik V-ről kötött szerződés záradékával kapcsolatban is nyilatkozott, amely megemlíti Zuzana Baťovát, a szlovák Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet vezetőjét is. A miniszter megbízik benne. „Többször is kiálltam már mellette, és úgy gondolom, semmiben sem hibázott” – mondta.

A gyerekek oltásának megkezdése Lengvarský szerint néhány hét kérdése. A korona.gov.sk oldalon a regisztrálásnál megjelenik egy ablak a 12-15 éves korosztály számára is, már csak a jelentkezési rendszer tesztelése van hátra. Lengvarský arról is beszélt, hogy fontolgatják az oltás engedélyezését 8 éves kortól, ezt a gyerekorvosok végeznék.

Szerinte a roma telepek lakóit a többi lakossal együtt kell oltani, ez növeli az ehhez a kisebbséghez tartozók bizalmát az oltás hatékonysága iránt, ami a reményei szerint emelkedni fog.

A miniszter abban is bízik, hogy sikerült beoltani a lakosság legalább 70 százalékát a nyár végéig. Az ezzel kapcsolatos legjobban érzékelhető előnyök az utazás szabadsága, a kulturális és sportrendezvényeken való részvétel, vagy a strandolás. „Nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy a körzeti orvosok is oltani fognak” – jegyezte meg, és hozzátette, szerinte ez a siker kulcsa. A miniszter tájékoztatása szerint Szlovákia elajándékozza a fennmaradó oltóanyagot. Ukrajnába és a Balkánra küldenék a vakcinát.

Az egészségügyi tárca vezetője szerint számolni kell azzal, hogy zárt térben a nyáron is viselni kell a szájmaszkot. Hozzátette, az utazási szemafort kéthetente frissíteni fogják.