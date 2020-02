„Győzött a szlovák igazságszolgáltatás”

Lezárult a Markíza televízióval kapcsolatos váltóhamisítási per, Marián Kočnert és Pavol Ruskót 19 év börtönbüntetésre ítélte a bíróság - TASR-felvétel

A váltóhamisítási per Szlovákia történetének egyik legnagyobb figyelemmel kísért bírósági eljárása volt. Ez nagyrészt az utóbbi hónapokban kialakult társadalmi légkörnek köszönhető, hiszen Marián Kočner neve számos botránnyal kapcsolatban felmerült, a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is vádolják.

Szintén hatalmas felháborodást okoztak a Kočner telefonjából kiszivárgott üzenetváltások is, amelyek a szlovák igazságszolgáltatásról meglehetősen korrupt képet festettek, és amelyeket a Specializált Büntetőbíróság szenátusa a váltóhamisítási per során bizonyítékként használt. Az eljárás 7 hónapon át, 24 tárgyalási napon keresztül zajlott.

Az utolsó szó

Pavol Rusko és Marián Kočner végül 19 év letöltendő börtönbüntetést kapott, utóbbira ezen felül még egy 10 ezer eurós pénzbüntetést is kiszabtak. Az ítélethirdetést már egyikük sem hallgatta végig tegnap, mindketten kérték, hogy elhagyhassák a tárgyalótermet. Kočner az utolsó szó jogán még elmondta, szerinte újabb tanúkat kellene kihallgatni, mint például Gerard LaPorte amerikai írásszakértőt, vagy Roman Osuský korábbi SIS-ügynököt, aki Kočner szerint tudja, hogy a váltók nem hamisak.

Marián Kočner 19 év letöltendő szabadságvesztést, és 10 ezer eurós pénzbüntetést kapott. - TASR-felvétel

Rusko szintén élt az utolsó szó jogával, és jóval indulatosabban fogalmazott, mint Kočner. Az egykori gazdasági miniszter megkérdőjelezte az eljárás igazságosságát, elmondása szerint a bíróság sokkal nagyobb mértékben hagyatkozott Ján Šanta ügyész bizonyítékaira, pedig az általa bemutatott bizonyítékok is legalább annyira hitelesek.

„Miért csinálják ezt? Hisz itt a sorsunkról is döntenek, nekünk családunk van. Úgy tűnik, mintha az egész előre eltervezett és elkészített lenne. Miért nem kellenek a mi bizonyítékaink?”

– mondta Rusko. A bírósági eljáráson kívül a szlovák sajtót is bírálta, amiért negatív hangnemben számolnak be a vele kapcsolatos botrányokról.

„Ártatlan vagyok, és a váltók abban az időpontban születtek, amelyekkel keltezték őket”

– zárta beszédét a korábbi miniszter.

Pavol Rusko megkérdőjelezte az eljárás igazságosságát - TASR-felvétel

A Specializált Büntetőbíróság háromtagú szenátusának elnöke, Emil Klemanič az ítélet indoklásában hangsúlyozta a Marián Kočner telefonjából letöltött Threema-üzenetek fontosságát, melyek a Kuciak-gyilkosság után jutottak a rendőrség kezére. Kočner telefonját egykori bizalmasa, Peter Tóth adta át a nyomozóknak. Klemanič kifejtette, hogy a szenátus megbízhatónak tartja az üzenetváltást, és nem hiszi, hogy valaki megpróbálta volna manipulálni az üzenetek tartalmát.

Vannak még ügyeik

Ennek a későbbiekben még nagy jelentősége lehet, hiszen Marián Kočnert jelenleg a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is vádolják, a Threema-üzenetek pedig ebben az ügyben is döntő bizonyítékként szolgálhatnak. Több ezer üzenetről van szó, és az érintettek között szerepelnek bírák, hivatalnokok és politikusok is. A gyanús bírák ügyében a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) Köd (Hmla) nevű nyomozócsoportja már külön vizsgálatot indított.

Pavol Ruskónak szintén nem ez az egyetlen ügye: korábbi munkatársa, Sylvia Klaus-Volzová meggyilkolásának megrendelésével is vádolják, az ügyben egyelőre még nem született ítélet.

Az ügyész elégedett

Ján Šanta speciális ügyész az ítélet kihirdetése után közölte, tulajdonképpen elégedett a bíróság döntésével, hiszen ő 20 évnyi börtönbüntetés kiszabását kérte Marián Kočnerre és Pavol Ruskóra. Azzal kapcsolatban, hogy Kočnerék nem hallgatták meg az ítélethirdetést, Šanta úgy fogalmazott, hogy az igazságot nehéz lenyelni.

„Megfutamodtak a vádirat, az erős érvek és az igazság elől. Nehéz végighallgatni a törvényes igazságot, amikor az egész életüket egy teljesen más világban élték le”

– jelentette ki a speciális ügyész.

Daniel Lipšic, a Markíza védőügyvédje szerint ez a nap a szlovák igazságszolgáltatás győzelme.

„Az emberek, akik azt képzelték, hogy a törvények felett állnak, ma egyértelmű és erélyes választ kaptak a Specializált Büntetőbíróságtól”

– vélekedett a korábbi belügyminiszter. Hozzátette: a bizonyítékok a Threema-üzenetekkel és Tóth vallomásával igencsak erősnek bizonyultak, ezért úgy gondolja, hogy a fellebbezési eljárás során is megállná a helyét.

Daniel Lipšic, a Markíza védőügyvédje szerint ez a nap a szlovák igazságszolgáltatás győzelme. - TASR-felvétel

Marek Para, Pavol Rusko védőügyvédje viszont úgy véli, hogy a bíróság néhány esetben nem volt elég objektív, és erre fel is fogják hívni a figyelmet a tervezett fellebbezésben. Az eljárásról a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd döntenie, ez azonban még hónapokig is elhúzódhat. (nar, Denník N, aktuality.sk)