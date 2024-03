Gyorsabban nőnek a fizetések

A Statisztikai Hivatal adatai szerint a szlovákiai munkavállalók bruttó havi átlagbére éves összehasonlításban a tavalyi utolsó negyedévben 10,6%-kal, 1569 euróra emelkedett. A munkavállalók így átlagosan havi 151 euróval kerestek többet az egy évvel korábbinál.

„Az elmúlt 19 év leggyorsabb nominális bérnövekedése és a csökkenő infláció megállította a reálbérek 2022 eleje óta tartó visszaesését, a tavalyi utolsó negyedévben a szlovákiai reálbérek éves szinten így már 3,9%-kal nőttek”

– mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Az utolsó negyedéves adatok feldolgozásával a Statisztikai Hivatal végre a tavalyi év egészére szóló elemzését is közzétette. Eszerint a szlovákiai munkavállalók bruttó havi átlagbére 2023-ban elérte az 1430 eurót, éves szinten 9,7%-kal nőve. Morháčová szerint ilyen gyors éves növekedésre 2004 óta nem volt példa Szlovákiában. Még ez sem volt elég azonban az infláció leküzdéséhez, a reálbérek így 2023 egészét tekintve 0,7 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbihoz képest. Ugyanakkor már ez is jelentős javulás a 2022-ben mért 4,5%-os visszaeséshez képest, ami 22 éves negatív rekordnak számított.

Az átlagbér továbbra is az IT-ágazatban a legmagasabb, ahol a bruttó havi átlagfizetés tavaly elérte a 2405 eurót. A legtöbb embert foglalkoztató iparban ugyanez 1511, az államigazgatásban 1976, az egészségügyben 1623, az oktatásügyben 1346, a kereskedelemben 1358, a közlekedésben 1378, az építőiparban pedig 1025 euró volt. Az átlagbér az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is csak Pozsony megyében (1751 euró) volt az országos átlag felett. A sereghajtó továbbra is Eperjes megye, 1111 euróval.

„A reálbérek tavalyi csökkenése miatt a lakosság fogyasztása is visszaesett, ami gátat vetett a szlovák gazdaság dinamikusabb növekedésének. Idén azonban már arra számítunk, hogy a nominális bérnövekedés 7% körül lesz, így az alacsonyabb inflációnak (várhatóan 3%) köszönhetően a reálbérek 2024-ben már 4%-kal nőhetnek. A reálbérek növekedése a lakossági fogyasztáson is meglátszik majd, ami pozitív hatással lesz az egész gazdaságra. Várakozásaink szerint Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP) idén így 2%-kal nőhet” – állítja Marián Kočiš, a Szlovák Takarékpénztár makrogazdasági elemzője.