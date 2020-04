Gröhling: Sikeres volt az online felvételi és érettségi próbatesztelése

Sikeres volt az online felvételi és érettségi vizsgák próbatesztelése. Ezt csütörtökön jelentette be Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter.

A próbatesztelésre szerdán (április 15.) és csütörtökön került sor. A miniszter szerint 94 %-ban volt sikeres a fiatalok csatlakozása a teszteléshez. Hozzátette: az egész vizsga úgy zajlik, hogy egy tanár ül a számítógép előtt, a monitoron pedig három diákot lát. Küld nekik egy online tesztet, melynek kérdéseit úgy állították össze, a válaszadásra szánt időt pedig úgy szabták meg, hogy a vizsgázó ne tudja kikeresni a válaszokat.

Gröhling hozzáfűzte: a tárca arra is keresi a megoldást, hogyan járjanak el azok esetében, akiknek nincs internet-hozzáférésük. Pótterminusokat is fognak biztosítani arra az esetre, ha megadná magát a technika. „Jövő héten fogjuk bemutatni, hogy pontosan hogyan is kerül majd sor a felvételi beszélgetésekre és az érettségikre” – ígérte a tárcavezető.

A Közegészségügyi Hivatal szerdán engedélyezte az érettségi vizsgák és az egyéb záróvizsgák, valamint a középiskolai és egyetemi felvételik megtartását.

Gröhling a döntés bejelentésekor azt kérte az iskolaigazgatóktól, hogy legyenek nyitottak. Kilátásba helyezte, hogy megváltoztatják az érettségi tartalmát és formáját is.