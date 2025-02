Gašpar bonyolult kormányzásra számít

Gašpar a műsorban többek között kijelentette, hogy a Smer a koalíció eredeti képviselői létszámának helyreállítására törekszik. A véleménye szerint ha megoldják is a válságot, „bonyolult” lehet a kormányzás, mivel a Hlas és az SNS távozóival is meg kell egyezni a továbbiakról. Gašpar szerint már ősztől folyamatban van a válság megoldása és eredetileg azzal számoltak, hogy karácsonyig rendezik a nézeteltéréseket – de ez nem következett be. A politikus nem pontosította, hogy milyen módon is alakul át a kormány, de azt elmondta, hogy a miniszterelnök már elkészítette a lehetséges forgatókönyvet.

A Smer parlamenti képviselője szerint a következő napokban, talán már hétfőn, a Robert Fico kormányfő által kiszabott ultimátum napján kiderült, lehetséges-e a koalíció műödőképességének megújítása.

Gašpar szerint most az SNS-en és a Hlason a sor, a két pártnak kell megmondania, miként oldanák meg a válságot és ha ez nem történik meg, Fico javaslatai kerülnek előtérbe. A volt rendőrfőkapitány rámutatott, a krízis megoldása után is komoly fegyelmezettségre lesz szükség a szavazásoknál, a 79 fős kormánytöbbség „nagyon problémásnak” bizonyul majd. Andrej Danko Ficónak címzett levelét Gašpar szélsőségnek nevezte. Tomáš Taraba, az SNS-jelölt környezetvédelmi miniszter esetleges átlépésével kapcsolatoban kijelentette, a Smer kapacitásai megfelelő módon telítettek és nincs szükség az újabb erősítésekre.

Bihariová szerint a kormány helyzetének rövid távú rendezése is csak a problémák meghosszabbításához járul hozzá. A PS politikusa szerint a tereken tüntető lakosság is mutatja, hogy idő előtti választásokra van szükség, pártja pedig minden helyzetben képes kormányozni. Bihariová úgy látja, hogy a koalíció minden képviselője látja, mekkora zsarolási potenciállal rendelkeznek.



A beszélgetés során külpolitikai témák is felmerültek. Gašpar szerint hasznos, hogy az Európai Unió képviselői nem ültek ott az első, Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon, mert akadályozták volna a békés megoldást. A politikus úgy gondolja, hogy a háború fokozódásához hozzájárult Boris Johnson brit miniszterelnök, mikor lebeszélte Volodmir Zelenszkij ukrán államfőt a béketárgyalásokról.

Gašpar szerint az Unió több képviselőjének is inkább a feszültség fokozása áll az érdekében a béketeremtés helyett. Bihariová ezzel szemben úgy véli, hogy Európának helyet kell biztosítania a tárgyalásokon, ugyanis az orosz és amerikai vezetők csak a saját érdekeiket tartják majd szem előtt.

„Ha Donald Trump amerikai elnök csak maga kommunikál a békéről Vlagyimir Putyinnal, Ukrajna nélkül, biztosak lehetünk benne, hogy az sem Európának, sem Ukrajnának, végképp pedig Szlovákiának nem lesz a hasznára” – hangsúlyozta a politikus. Bihariová J.D.Vance amerikai külügyminiszter Münchenben elmondott beszédét is kritizálta, melyben a diplomata szót megvádolta az Uniót a szólásszabadság korlátozásával. Bihariová szerint utolsóként kéne a szólásszabadságról beszélnie azoknak, akik dezinformációkkal és a választások eredményének megkérdőjelezésével éltek korábban. Gašpar ezzel szemben úgy látja, hogy az uniós képviselők reakciói mutatják, az európai progresszivizmus képtelen tükörbe nézni.



A Robert Fico elleni merénylet margójára Gašpar elmondta, feltételezi, hogy az eset hamarosan a bíróság elé kerül, a nyilvánosság pedig több információhoz is hozzájut az elkövető motivációiról és kapcsolatairól, beleértve azt, miért radikalizálódott. Bihariová egyetért a rendőrségi vizsgálatok egy részének nyilvánosságra hozatalával, mivel az szerinte képes elébe menni az esettel kapcsolatos kitalációk terjedésének és a politikai felelősség ellenzékre kenésének.