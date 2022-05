Galek: Szlovákia támogatni fogja az Oroszország elleni szankciókat

Szlovákia támogatni fog minden szankciót, ami gazdaságilag kárt okoz Oroszországnak. Ugyanakkor úgy kell eljárni, hogy az intézkedésekkel ne ártsunk többet magának az EU-nak, mint Vlagyimír Putyin rezsimjének – jelentette ki a TASR TV vitaműsorában Karol Galek gazdasági államtitkár. Becslése szerint Szlovákia három év alatt tud teljesen leválni az orosz kőolajról. Az EU energiabiztonsági kihívásait az Európa jövőjéről szóló konferencián (CoFoE) is megvitatták.

„Az Európai Bizottság teljes embargót akar, a terminálok esetében már a jövő év elejétől. A kőolajvezetékeknél átmeneti időszakról folyik a tárgyalás, erre Szlovákia is igényt tartana, mint például Csehország vagy Bulgária” – részletezte Galek. Hozzátette, hogy Magyarország állandó kivételt akar az orosz kőolaj behozatalára, de Szlovákia ezt nem támogatja.

„Bízunk benne, hogy három év elég lesz az olajfinomítók technológiai átállására és másfajta kőolajat is fel tudnak majd dolgozni” – tette hozzá Galek. Emlékeztetett, hogy a Slovnaft Ausztriába és Csehországba is szállít üzemanyagot, emellett Ukrajnának is adtunk 14 millió liter üzemanyagot, részben az orosz agresszor elleni harchoz.

Az átálláshoz szükséges átmeneti időszakot Robert Hajšel EP-képviselő is támogatja. „Szlovákiának is időre van szüksége a változtatásokhoz, új befektetésekhez, alternatív források biztosításához, de az Adria-vezeték teljes üzembe helyezéséhez is” – részletezte. Emellett szociális intézkedésekre is szükség lesz a legszegényebbek segítésére, mert a más kőolajra való átállás áremelkedést eredményezhet.

Richard Kvasňovský, a Szlovák Gáz- és Gázolajszövetség (SPNZ) ügyvezető igazgatója a TASR TV-ben elmondta, Szlovákia az üzemanyaggyártás terén önellátó, ez most egy nagyon jó pozíció, amit meg kell őrizni. „Ausztriának és Csehországnak is a Slovnaft a fő beszállítója. Lengyelország szintén behozatalra szorul” – mutatott rá.

Galek rámutatott, hogy növelni kell az Adria-vezeték kapacitását, illetve új tárolókat építeni az ország nyugati részén. Ha tankereken érkezik majd a kőolaj Horvátországba, majd Magyarországon keresztül Szlovákiába, azt nem lehet eljuttatni a budkovcei tárolóba. Ezek a fejlesztések az államtitkár becslése szerint körülbelül 700 millió euróba fognak kerülni.