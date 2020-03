Formálódik Matovič kormánya

Bár Igor Matovič, a parlamenti választáson győztes OĽaNO vezetője már kedden be akarta mutatni kormányának minisztereit, erre nem került sor. Ennek ellenére több helyen is megjelent, hogyan festhet az új kabinet. A miniszterelnök Matovič lesz, közeli munkatársa, Grendel Gábor pedig minden valószínűség szerint a belügyminisztériumot vezetheti, de a poszttal kapcsolatban Lukáš Kyselica neve is felmerült. Veronika Remišová, a Za ľudí alelnöke, aki a tárgyalásokon Andrej Kiska pártvezetőt helyettesíti, a befektetésekért és régiófejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettes, míg az SaS koalíciós párt elnöke, Richard Sulík a gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes és egyben gazdasági miniszter lehet. A Sme rodina kormánypárt vezetője, Boris Kollár nem kapna kormánypozíciót, cserébe a parlament házelnöki tisztségét tölthetné be.

Elképzelhető, hogy Matovič csak szombaton jelenti be, kik lesznek kormánya miniszterei. OĽaNO vezetője kedden arról beszélt, valószínű, hogy csak aznap – amikor Zuzana Čaputová köztársasági elnök kinevezi a tárcavezetőket – tudhatjuk meg biztosan, kik vezethetik az egyes minisztériumokat. „A nevek közszájon forognak, többé-kevésbé önök is eltalálják, hogy kikről van szó” – mondta az OĽaNO vezetője.

Még nem látni, ki lehetne a kisebbségi kormánybiztos

Korábban felmerült, hogy a kormánypártok a törvényhozáson kívül rekedt magyar pártok egyik politikusának ajánlanák fel a kisebbségi kormánybiztosi posztot. Erről Őry Péter, az MKP-t ideiglenesen vezető testület vezetője elmondta, már hosszabb ideje kommunikálnak az OĽaNO-val.

„Van olyan kommunikáció, amelynek az a célja, hogy a déli régiókat és a magyar kisebbséget befolyásoló ügyekben együttműködés jöjjön létre”

– fogalmazott Őry, akinek szavait Menyhárt József leköszönt MKP-elnök is megerősítette.

Nem lesz keresztellenőrzés

A minisztériumok keresztellenőrzése, vagyis az, hogy a miniszterhez az adott tárcánál kötelezően legyen más pártállású államtitkár, egy kivételével, nem valósul meg. A munkaügyi minisztérium egyik államtitkára Jozef Mihál lesz, aki a választás nyomán a parlamentből kimaradó Spolu egyik alapítója volt, majd pedig a kudarc után átigazolt az SaS-be. A minisztérium másik államtitkára Soňa Gaborčáková (OĽaNO) lehet. A munkaügyi tárcát Milan Krajniak (Sme rodina) vezetheti. Kollár pártja adhatja majd a Szlovák Információs Szolgálat vezetőjét is.

A törvényhozásból hiányozni fog Andrej Kiska, a Za ľudí vezetője, aki nem veszi át a mandátumát, a helyét Tomáš Lehotský foglalhatja el.

Parlamenti szakbizottságok

A koalíciós pártok megegyeztek a parlamenti bizottsági helyek elosztásában is. A parlamenti pártok képviselői kedden a törvényhozás épületében találkoztak, ahol az egyes szakbizottságok vezetőiről tárgyaltak. A pártvezetők rövid sajtótájékoztatóiból az körvonalazódik, hogy az OĽaNO 6, a Sme rodina 2, az SaS 2, a Za ľudí 2 parlamenti bizottság vezetését kapja meg. Matovič nem árulta el, kiket jelöl a pártjának jutó 6 helyre.

Richard Sulík, az SaS elnöke elmondta, a pénzügyi és a költségvetési szakbizottságot jelöltjük, Marián Viskupič, az egészségügyi bizottságot pedig Jana Cigániková vezeti. Az SaS további két bizottság alelnöki tisztségét is megszerezte, így Peter Osuský a külügyi bizottság alelnöke lesz. A párt ugyanakkor a parlament alelnökének jelöli Martin Klust.

A Za ľudí alelnöke, Veronika Remišová elmondta, az európai ügyekért felelős bizottság élére ők jelölhették Tomáš Valášeket, a törvényhozás szociális ügyekért felelős testületét pedig a Za ľudí színeiben Jana Žitňanská vezeti majd.

A Sme rodina vezetője, Boris Kollár kedden arról beszélt, a régiófejlesztési és közigazgatási bizottság élére Jozef Lukáč képviselőjüket, a mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottság élére pedig Jaroslav Karahutát jelölik. Ezenkívül három alelnöki tisztséget is megszereztek.

Ellenzéki helyek

Az ellenzék 7 parlamenti bizottság élére állíthatja egy képviselőjét. Ezeket a helyeket a Smernek és az ĽSNS-nek egymás között kell elosztania. Az összes ellenőrző feladatot ellátó bizottságot az ellenzéki pártok kapják meg, 5 ilyen testület működik a parlamentben. A törvényhozás egyik alelnökét ugyancsak az ellenzék adja. Matovič és Sulík sem zárta ki, hogy az egyik bizottságot a szélsőjobboldali ĽSNS képviselője vezethetné. Boris Kollár, a Sme rodina elnöke még hétfőn este nem válaszolt arra a kérdésre, egyetértenének-e azzal, hogy az ĽSNS képviselői legyenek a bizottságok vezetésében. Remišová ugyanakkor erről úgy nyilatkozott, problémát lát abban, hogy az ĽSNS egyes jelöltjeire szavazzanak.

A parlament alakuló ülése pénteken lesz, két parlamenti alelnököt ekkor választanak meg. A harmadikat, aki Peter Pellegrini (Smer) lehet majd, csak egy jövő hét hétfőre összehívott ülésen tudják megválasztani. A miniszterelnök ugyanis pénteken még hivatalban lesz, ami kizárja, hogy parlamenti alelnök is lehessen.