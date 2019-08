Folytatja a tárgyalást a Híd és az MKP

„Küldöttségünk részt vesz a tárgyaláson, és az alapján dönt a továbbiakról, hogy milyen magyarázatot kap azokra az aktuális kérdésekre, amelyek most a társadalmat és a mi közösségünket is foglalkoztatják” – közölte Králik Róbert, az MKP sajtótitkára Marian Kočner állítólagos üzenetváltására utalva, amelyben Bugár Béla, a Híd elnöke is említve van. A választáson való közös indulás fontos az MKP számára, de a tisztességes politizálás ennél is fontosabb – szögezte le Králik.

„Mindkét félnek lesz módja nyilatkozni az aktuális témákkal kapcsolatban is” - jelentette ki Debnár Klára, a Híd szóvivője. „Minden további lépés attól függ, hogy hogyan zárul a hétfői tárgyalás” – fűzte hozzá Králik Róbert. Az MKP ma akarja ismertetni feltételeit. „A tárgyaló felek ma a koalícióban való indulás konkrét feltételeivel fognak foglalkozni” - erősítette meg Debnár Klára.

Az előző tárgyaláson a Híd átadta javaslatait az MKP-nak, amely most ismerteti álláspontját és egyúttal saját feltételeit, valamint azokat az alapelveket, amelyeket bele akar foglalni a koalíciós szerződésbe.