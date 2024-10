Fogy az idő, Šaško lépéskényszerben van

Monika Kavecká, az OZ SaPA vezetője azonban a tárgyalásokat követően nem volt derűlátó a miniszter által emlegetett kompromisszum kapcsán. Szerinte ugyanis Šaško csak általánosságban beszélt, de egyetlen konkrét intézkedést sem mutatott be. A nővérek arra kérték a minisztert, a megszorítások egyáltalán ne érintsék a fizetésüket, mert a szlovák egészségügyben a nővérhiány már így is kritikus. Kavecká továbbá elmondta, arra ösztönzik a szakszervezeti tagokat, hogy a jövőben ne vállalják a túlórákat, ennek kapcsán már gyűjtik is az aláírásokat.

„Pontos számokat egyelőre nem tudok mondani, hiszen még csak az elején vagyunk, de különösen Pozsonyból halljuk, hogy hatalmas az elégedetlenség”

– jelentette ki a szakszervezeti vezető. Hozzátette, ha a kormány nem hátrál meg, az egészségügyi ellátás hiányát főként a betegek fogják megérezni, hiszen nem lesz személyzet, amely ellátná őket.

A kórházaknak sem tetszik

A konszolidációs csomag ellen a Szlovák Kórházszövetség (ANS) is tiltakozik. Marián Petko, a szervezet elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, a konszolidációs csomag elfogadása óriási hatással lehet a kórházak költségvetésére. A tranzakciós adó jóváhagyása már önmagában is 12,5 millió eurós kiadást jelenthet az ANS-ben csoportosuló kórházak számára, az áfa megemelése pedig csak tovább nehezít a helyzetükön. Petko elmondta, a szerdai egyeztetésük során jelezték az aggályaikat az egészségügyi miniszternek. Az ANS elnöke felszólította a kormányt és a szakszervezetek képviselőit, mielőbb törekedjenek a kompromisszum megtalálására, mert csak így érhető el, hogy az egészségügyi dolgozók a betegágyak mellett maradjanak.

(nar, TASR)