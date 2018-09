Fico több ingyenebédet osztogatna

Pozsony | Ha beválik az óvodások és az alapiskolások számára tervezett ingyenes étkeztetés, akkor a középiskolákban is bevezetjük az új rendszert – jelentette ki Robert Fico (Smer) a hétfői sajtótájékoztatóján.

A pártelnök szerint az intézkedések már jövőre megvalósulhatnak, ha minden a terveik szerint halad. Fico egyben reagált Richard Sulík (SaS) kritikájára is, aki a Smer törvényjavaslatát a szavazatvásárlás legprimitívebb formájának nevezte, és az oktatásügy legnagyobb problémájának nem a gyerekek étkezését, hanem a tanárok alacsony fizetését tartja. „Az ingyenebéd közel 517 ezer gyereket érint, mintegy 100 millió eurót szánunk az étkeztetésükre. Egyáltalán nem beszélhetünk kidobott pénzről” – közölte Fico. Sulík vádjaival kapcsolatban megszólalt Erik Tomáš, a Smer parlamenti képviselője is. „Ha az SaS vagy más jobboldali pártok jutnak kormányra, akkor el fogják törölni az ingyenes étkezést és az ingyenes vonatközlekedést is. Az ingyenes ebéd nem populizmus, és nem is szlovák találmány, hiszen Csehországban és Finnországban is jól működik a rendszer” – tette hozzá Tomáš.

Fico kitért a minimálbérre is, ennek összege szerinte 2020-ig növekedhet. „Ha a jövő évben is folytatódni fog a gazdasági növekedés, akkor mindenképpen megemeljük a minimálbér alsó határát, két éven belül akár 560 euró is lehet” – ígérte a pártelnök.

Viktor Stromček, a Smer pártigazgatója végül elmondta, hogy az ingyenes autóbusz-közlekedés bevezetését is fontolgatják azokon a helyeken, ahol nem közlekednek a vonatok.

„Az intézkedések bevezetéséhez együtt kell működnünk a megyei önkormányzatokkal. Még el kell végeznünk néhány pénzügyi elemzést, csak utána dönthetünk” – jelentette ki Stromček, majd hozzátette, hogy az autóbuszok a legközelebbi vasútállomásig szállítanák ingyen az utasokat. (nar, TASR)