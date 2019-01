Fico találhat kiskaput az Alkotmánybíróságra

Andrej Kiska államfő kijelentette, nincs reális akadálya annak, hogy a megüresedő alkotmánybírói posztokra a 40 lehetséges jelölt közül a parlament kiválassza azt a 18 bírójelöltet, melyek közül kinevezhet 9 új alkotmánybírót. Kötelességének tartja úgy eljárni, hogy a kassai taláros testület működése ne bénuljon meg. Kész kinevezni azt a kilenc bírójelöltet, akik teljesítik szakmai és erkölcsi elvárásait. Kiska megjegyezte, érti, hogy a legtöbben arra kíváncsiak, hogyan reagál Robert Fico jelölésére.

"Engem mint államfőt viszont a teljes Alkotmánybíróság színvonala érdekel. Nagyon fontos, hogy az új alkotmánybírók az igazságszolgáltatás, hiteles, megbízható védelmezői legyenek. Szakmai előéletük és arculatuk garancia kell legyen arra, hogy az elkövetkező 12 évben lelkiismeretesen dolgoznak társadalmunkért, döntéseikben a jog és az igazságosság vezérli őket”

– magyarázta az államfő. Kiska szerint a társadalomnak azokat a jelölteket kellene előtérbe helyezni, akik reálisan bebizonyíthatják, hogy ilyen jelöltek. „A demokrácia olyan folyamat, mely soha nem ér véget. Kisebb és nagyobb választásokból áll, ellőttünk pedig olyan döntés van, mely befolyásolja a lakosságnak az igazságszolgáltatásba vetett bizalmát” – zárta az államfő.

Jelöltek Daniela Švecová, Peter Kresák, Monika Jankovská, Pfundtner Edit, Ján Šikuta, Ján Štiavnický, Eva Kováčechová, Robert Šorl, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš, Marián Sluk, Michal Matulník, Peter Straka, Radoslav Procházka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Juraj Sopoliga, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura, Štefan Kseňák, Peter Melicher, Robert Fico

Kiskával az ellenzék is egyetért abban, hogy számos magasan képzett szakember is pályázik az alkotmánybírói posztokra. Néhány párt szándékosan nem állított jelöltet azért, hogy a szakembereket ne bélyegezzék meg a „politikai jelölt” bélyegével. Miroslav Beblavý (Spolu), az alkotmányjogi bizottság tagja szerint a jelöltek mintegy fele megfelel az alkotmánybírókkal szemben támasztott elvárásoknak. „Elegendő szakmailag rátermett és alkalmas jelölt van ahhoz, hogy a parlament megválassza az új alkotmánybírókat” – közölte Beblavý azzal, hogy az Alkotmánybíróság a legfőbb jogi instancia és nem engedhetjük meg, hogy Robert Fico alkotmánybíróvá váljon. „Fico nem garancia az Alkotmánybíróság függetlenségére, nem lenne biztosítva a jogérvényesítés sem” – közölte az ellenzéki képviselő. Hozzá hasonlóan Robert Fico jelölését szinte valamennyi ellenzéki párt is kategorikusan elutasítja. Robert Fico elfogadhatatlan a Tisztességes Szlovákiáért civil kezdeményezés tagjai szerint is. A kettős gyilkosságot követő tüntetések szervezői szerint a volt kormányfő jelölése elfogadhatatlan. „Ő, aki sértegetett, hazudott, megfélemlített, gyűlöletet szított és visszaélt kormányfői hatalmával, kellőképpen bebizonyította, hogy csak azt tartja igazságnak, ami neki megfelel. Fico tökéletesen megtestesíti az alkalmatlan alkotmánybírójelöltet” – állítják a fiatalok.

Ján Mazák, Andrej Kiska jogi képviselője, az Alkotmánybíróság volt elnöke azonban egy olyan jogi hézagra figyelmeztet, melyet Kiska kisakkozására használhatnak fel. Ha mandátuma lejártával februárban távozik a testület kilenc tagja – köztük az Alkotmánybíróság elnöke –, Andrej Kiska pedig nem kap elegendő jelöltet, hogy kinevezze a kilenc új alkotmánybírót, gyakorlatilag megbénul a taláros testület működése. Ráadásul az államfő mandátuma is lejár június 15-ével. Az új köztársasági elnök azonban csak az Alkotmánybíróság elnökének teheti le államfői esküjét. Amíg nincs köztársasági elnök, addig a parlament elnöke, vagyis Andrej Danko nevezheti majd ki az Alkotmánybíróság új elnökét és alelnökét. Mazák attól tart, hogy ezzel a lehetőséggel számolnak azok, akik Robert Ficót jelölték.