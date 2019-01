Fico hivatalosan is alkotmánybíró-jelölt

Beigazolódtak azok a háttér-információk, melyek szerint Robert Fico alkotmánybíró akar lenni. Ez irányú ambíciói egy éve ismertek s azután erősödtek fel, miután távoznia kellett a kormányfői posztról. Fico jelölését Martin Glváč, a Smer parlamenti alelnöke terjesztette be. Mivel ősszel nem módosult az alkotmánybírók megválasztásának szabálya, így Fico egyszerű többséggel alkotmánybíró-jelölt lehet. Megválasztása nem okozhat gondot, hiszen csak a Smernek 48 képviselője van. Andrej Kiska államfő többször jelezte, Ficót nem hajlandó kinevezni. A vonatkozó törvények értelmében minden megüresedő posztra két jelöltet állít a parlament, az államfő pedig közülük köteles bírót választani. Szakértők szerint Fico kivárja, míg Kiskának lejár a mandátuma, erre június közepén kerül sor.

Óriási botrány! – így reagált Grigorij Mesežnikov politikai elemző Robert Fico jelölésére. Szerinte felfoghatatlan, hogy olyan ember akar alkotmánybíró lenni, aki több alkalommal aláásta az alkotmányosságot. „Hihetetlen, hogy olyan valaki akar alkotmánybíró lenni, aki számos alkalommal megsértette az alkotmányosságot, aki több alkotmányellenes törvény szerzője volt, s akinek súlyos gyanúk miatt kellett távoznia posztjáról” – mondta Mesežníkov. Úgy véli, a képviselők józan ítélőképességén múlik, hogy megakadályozzák őt ebben. Ugyanakkor a Smer koalíciós partnerei nem látnak kivetnivalót az egykori kormányfő jelölésében. „A jelöléshez minden olyan személynek, aki teljesíti a törvényben meghatározott feltételeket, joga van. A Híd frakciója a jelöltek nyilvános meghallgatását követően dönt arról, melyik 18 jelöltet fogja támogatni” – közölte Debnár Klára, a Híd szóvivője.

Az ellenzék szerint elfogadhatatlan a Smer elnökének jelölése. „Az Alkotmánybíróság az igazság és a tisztességért folytat harc újabb színterévé válik. A bíróság elfoglalása immunitást garantálna a Smer, az SNS és a többi hatalommal bíró személy számára, akiknek van félnivalójuk az igazságszolgáltatástól. Mindent el kell követünk azért, hogy megakadályozzuk őt ebben” – közölte Miroslav Beblavy (Spolu).

Az ellenzék és a politológus mellett a civilek is elfogadhatatlannak tartják Robert Fico alkotmánybírói jelölését

A legerősebb ellenzéki párt szerint Robert Ficónak semmi keresnivalója nincs az Alkotmánybíróságon (AB). „Fico alkotmánybírói posztra való jelölése annyit jelent, hogy közeleg a Smer bukása, hiszen a párt legjelentősebb képviselői menekülnek a süllyedő hajóról” – közölte az SaS. A párt hangsúlyozta, hogy egy olyan személynek, mely nem tiszteli a demokráciát, az alkotmányt, az emberi és a polgári jogokat, semmi keresnivalója nincs az Alkotmánybíróságon.

Hasonlóan reagált az OĽaNO is. Veronika Remišová (OĽaNO) szerint a Smer elnöke minden gátlását elveszítette. „Fico jelölése üzenete a szlovákoknak, hogy a Smer Szlovákia érdekeit figyelmen kívül hagyva azokat az állami intézményeket is a befolyása alá akarja vonni, melyeknek az alaptörvény szerint függetlennek kellene maradniuk” – közölte az ellenzéki politikus.

Az ellenzékhez hasonlóan a civilek is elutasítják a volt kormányfő jelölését. A Via Iuris civil szervezet szerint nem lehet alkotmánybíró többszörös kormányfő, illetve több éve kormányzó párt elnöke. A szervezet arra is emlékeztet, hogy minden demokratikus államban alapkövetelmény az alkotmánybírókkal szemben, hogy pártatlanok és függetlenek legyenek. A civilek rámutattak, hogy Ficónak alkotmánybíróként saját törvényeiről kellene döntést hoznia, ami elképzelhetetlen.

Ugyanakkor a Ficót jelölő Martin Glváč szerint Robert Fico az egyik legalkalmasabb bírójelölt.

„Nem tudom elképzelni, hogy valaki túlszárnyalná őt”

– jelentette ki Glváč. Szerinte Fico alkalmas az Alkotmánybíróság elnöki posztjára is.

„Azok a képviselők, akik hozzájárulnak a megválasztásához, lemoshatatlan szégyenfoltot ejtenek saját magukon”

– reagált Grigorij Mesežnikov politikai elemző. A kilenc megüresedő alkotmánybírói posztra összesen 40 jelölés érkezett. A jelöltek között van például Pfundtner Edit és Monika Jankovská, az igazságügyi tárca államtitkárai. Utóbbit Mesežnikov Fico szintű kalibernek tartja. Jankovská jelölése ellen élesen tiltakozott Lucia Žitňanská volt igazságügyi miniszter is. A számos politikai jelölt között vannak elismert szakemberek, egyetemi oktatók is. A parlament a január 29-én kezdődő ülésen szavaz a jelöltekről. Előtte a parlament alkotmányjogi bizottsága nyilvánosan meghallgatja a jelölteket. Ezen a meghallgatáson az államfő képviselője is jelen lesz.