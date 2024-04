Fico erős támadásba lendült, megfenyegette a smeres politikusok ügyeit vizsgáló bírókat

A kormányfő Robert Fico az igazságügyi tárcánál tartott csütörtöki „ellenőrzési napot” használta fel arra, hogy súlyos vádakat fogalmazzon meg a Legfelsőbb Bíróság néhány bírájával szemben. A miniszterelnök arról beszélt, Juraj Kliment, Peter Stift és Peter Hatala bírák ellen fegyelmi eljárást kell indítani. Klimentet Igor Matovič (Szlovákia mozgalom) emberének tartja, és arra utalt, politikai befolyás nyomán hozta meg a döntéseit. A miniszterelnök azt állította, ahelyett, hogy a kényes ügyek a szabályoknak megfelelően véletlenszerűen kerültek volna az egyes bírói szenátusok elé, a rendszert úgy befolyásolták, hogy ezek mind a Kliment vezette testülethez kerültek. „Kliment helyében én már ma csomagolnék” – tette hozzá. Majd arról beszélt, hogy a Matovič-, Heger- és Ódor-kormányok alatt egy szervezett bűnözői csoport szőtte át a rendőrséget, az ügyészséget és a bíróságot is. Fico ugyanakkor rámutatott, a kormánynak nincs jogköre arra, hogy fegyelmi eljárást indítson, de minden megtesznek azért, hogy az illetékes szervek elindítsák ezt a folyamatot. Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter elmondta, a felmerülő vádakat egy olyan bejelentésnek tekinti, amit bárki megtehet, a konkrét beadvány áttanulmányozása után dönt arról, elindítja-e a fegyelmi eljárást a kérdéses bírók ellen. A miniszterelnök által megfogalmazott fenyegetést a bíróságok függetlensége szempontjából nem látja problémának.

Elégedetlen vádlottak

Az igazságügyi minisztériumban tartott sajtótájékoztatón ugyanezt ismételte meg Tibor Gašpar smeres parlamenti képviselő, aki a korábbi Fico-kormányok idején országos rendőrfőkapitány volt, de ugyanerről beszélt Fico két tanácsadója, Marek Para ügyvéd és David Lindtner egykori bíró. Mindhármuk ellen súlyos bűncselekmények vádjával még az előző kormányok idején indult büntetőeljárás, amely még most is folyik. Gašpart a „Tisztítótűz” nevű akció keretében tartóztatták le és helyezték egy évre vizsgálati fogságba. Azzal gyanúsítják, hogy a rendőrséget a Smer politikai céljaira használta fel. De Parát és Lindtnert is egy időre gyanúsítottként vizsgálati fogságba vették. A sajtótájékoztatón pont azzal indokolták a Legfelsőbb Bíróság bírái ellen megfogalmazott vádjaikat, hogy azokról a döntésekről, amelyek nyomán többek között Parának egy időre börtönbe kellett vonulnia, az Alkotmánybíróság (AB) kimondta, alkotmányellenes volt. Az AB összesen 6 ilyen döntést kifogásolt, de a sajtótájékoztatón a smeres politikusok csak Para ügyét részletezték, akit 2022-ben bilinccsel a kezén vittek fogdába, mert azzal gyanúsították és gyanúsítják most is, hogy Norbert Bödör nyitrai oligarchával közösen megpróbálták hitelteleníteni Vasiľ Špirko ügyészt. Az AB csak a vizsgálati fogság jogtalanságát mondta ki.

Független bírák

Kliment bíró a fenti kijelentésekre azzal reagált, a büntetőeljárás alatt lévő Gašpar kijelentéseit a bírói hatalom függetlensége ellen intézett támadásként értékeli. Majd arról beszélt, példátlan, hogy bármilyen bizonyíték nélkül kormánypolitikusok bűnözőnek, bűnszervezet tagjának nevezzék a Legfelsőbb Bíróság bíráit és arra szólította fel a bírákat és a bírói szervezeteket, ítéljék el a smeres politikusok fenyegető kijelentéseit. Szerinte akár a főügyész is vizsgálhatná, Ficóék ezzel nem követtek-e el bűncselekményt. Ján Šikuta, a Legfelsőbb Bíróság elnöke a megfogalmazott támadásokat megengedhetetlennek és veszélyesnek nevezte. Ficoék vádjaira utalva rámutatott, ha valakinek bűncselekményről szóló bizonyítéka van, akkor forduljon a hatóságokhoz. Ján Mazák, a Legfelsőbb Bírói Tanács elnöke pedig olyan sokkolónak nevezte a smeresek kijelentéseit, hogy azokat az általa vezetett testület elé terjeszti, ahol arról is döntenek majd, hogy a független bíróságok ellen intézett ilyen támadás nyomán az Európai Unió megfelelő szerveihez fordulnak-e. A Ficóék által támadott bírák mellett kiállt a Nyílt Igazságszolgáltatásért nevű (Za otvorenú justíciu) kezdeményezés is, a miniszterelnököt és tanácsadóit bocsánatkérésre szólították fel.