Fico akarja védeni a demokráciát

Robert Fico egyórás nyitóbeszédet tartott. Kizárta, hogy előrehozott választások lesznek, 2020-ban sorozatban ötödször is nyerni akar. „Ötödször is nyerni akarunk és kormányt alakítani. Ehhez a Smer-struktúrák minden szintjén személycserékre lesz szükség, továbbá bátorságra, hogy bevalljuk, milyen hibákat követtünk el, és arra, hogy minél jobban kihasználjuk azt a potenciált, amivel rendelkezünk. Választható alternatívaként kell megjelennünk a választók előtt, és ez reális is. Még hosszú évekre megtarthatjuk a szociáldemokráciát az országban” – mondta a Smer elnöke. Ugyanakkor szerinte a jobboldali szavazók annyira csalódottak, hogy a választások helyett akár az utcán is megpróbálhatják kikényszeríteni a kormányváltást, és Fico itt a franciaországi tiltakozásokra és zavargásokra utalt.

Korábbi ígéretével ellentétben most sem hozta nyilvánosságra, ki lesz a Smer államfőjelöltje, holott ezt már szeptemberre ígérte. Fico állítja, ha nyilvánosságra hoznák a jelölt nevét, sajtóhadjárat indulna ellene, ezért kivárnak. „Remélem, a mostani államfőnél jobb elnököt választunk” – közölte Fico. Ugyanakkor nyílt titok, hogy a Smer „bajban” van a jelöltállítást illetően, hiszen a legesélyesebb jelöltek, köztük Miroslav Lajčák távozó-maradó külügyminiszter hónapok óta kategorikusan kizárja az indulást.

Fico nem tagadta meg önmagát. Andrej Kiska államfő mellett az ellenzéket és a sajtót is élesen bírálta. Az ellenzéket tehetetlennek nevezte, amely a kormány kritizálásán kívül mindenre képtelen. „Egyetlen programpontjuk, hogy mindnyájunkat lecsukjanak” – közölte Fico. A Smer elnöke szerint ideje módosítani a sajtótörvényt.

Óvatos kis kritika Pellegrinitől

A Smer csúcsvezetése különböző tervekkel állt elő a hétvégi kongresszuson. Robert Fico módosítani akarja a sajtótörvényt, Robert Kaliňák megvédené a pártkatonákat, Peter Pellegrini pedig kerülné a botrányokat.

Robert Fico szokásához híven a Smer küldöttei előtt élesen bírálta ellenfeleit. Kitért az államfőre, az ellenzékre és a sajtóra is. Kijelentette, hogy módosítani akarja a sajtótörvényt, és lehetővé akarja tenni, hogy a politikusok is reagálhassanak egyegy tudósításra. Ezt a lehetőséget a Radičová-kormány idejében törölték a törvényből. Fico kifogásolja a világhálón közzétett cikkek alatti hozzászólásokat is. Betiltaná az anonim kommentárokat, és a hozzászólásokért a kiadókat terhelné a felelősség.

„A média elárulta a küldetését, és belépett a politikai ringbe. Hibázunk, amikor nem válaszolunk a támadásaira. Azt írják rólunk, hogy gyilkosok és tolvajok vagyunk, és mi nem teszünk semmit. Óriási hiba, hogy az újságíró-gyilkosság után nem mondtuk el megfelelően a nyilvánosságnak a mi verziónkat” – állapította meg Robert Fico.

A Smer elnöke azt is kijelentette, hogy Szlovákia a legsikeresebb korszakát éli, de az emberek ezt képtelenek felfogni. Felsorolta, hogy történelmi alacsony szinten van a munkanélküliség, és először lesz nullszaldós a költségvetés, majd a jobboldali és konzervatív választók felett sajnálkozott,mondván,megérti,hogy frusztráltak, mivel senki nem mutat nekik alternatívát. „A frusztráltságuk oda vezethet, hogy nem a választáson, hanem az utcán akarják kikényszeríteni a változást” – mondta, és a franciaországi tüntetésekre és erőszakra utalt.

Peter Pellegrini kormányfő mintha óvatos kritikát fogalmazott volna meg a kongresszuson, arról beszélt, hogy vissza kell szerezni a választók bizalmát, és a párt funkcionáriusainak nem szabad „urizálni” és eljátszani, hogy ők a „fejesek”. Szerint inkább meg kell hallgatni az embereket, felkeresni a régiókat, és arra is figyelmeztetett, hogy persze kerülni kellene a botrányokat. „Felelős vagyok azért, hogy a kormány eredményeket érjen el. Világosan el kell mondanunk az embereknek, milyen előnyöket hoznak az intézkedéseink. Maradjunk emberek, olyanok, akik másokról gondoskodnak, és ne csúszszunk bele valamiféle urizálásba” – hangsúlyozta Pellegrini. Figyelmeztetett, hogy a pártnak el kell kerülnie a „felesleges botrányokat”, és teljesítenie kell a választók elvárásait.

Robert Kaliňák, a párt alelnöke elsősorban a Smer jó hírnevét akarja megvédeni. „Minden legális eszközt és lehetőséget kihasználunk, hogy ellenfeleink ne terjesszenek rólunk reggeltől estig hazugságokat. Azt akarom, hogy a Smer minden tagja érezze, megvédjük. Megakadályozzuk, hogy alaptalanul befeketítsék a pártot” – szögezte le Kaliňák. (ie, TASR)