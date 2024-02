Fico a legrosszabbtól tart, összehívta a biztonsági tanácsot

Az Emmanuel Macron francia államfő által hétfőre összehívott csúcstalálkozó témája Ukrajna megsegítése lesz.

„Attól tartok, hogy a Nyugat a legrosszabb megoldásra készül Ukrajnában” – írta Fico a vasárnap este a Facebookon közzétett videójának kísérőszövegében.

Fico a találkozót „harci értekezletnek” nevezi, és azt állítja, hogy a francia elnök azt „az utolsó pillanatban” hívta össze. Macron ezzel szemben már csütörtökön bejelentette az unió és a NATO-országok találkozóját.

A miniszterelnök két lehetőséget vázolt fel arra vonatkozóan, mi történhet: a Nyugat vagy „belemegy a feszültség teljes fokozásába, és Ukrajna további határtalan katonai és pénzügyi támogatásába, annak tudatában, hogy tudja, hogy egy–két év múlva is ugyanott leszünk, ahol most vagyunk”, vagy „értelmes béketervet terjeszt elő”. Hozzáteszi, „ne legyünk naivak”, meggyőződése, hogy az első, az „A válasz” mellett döntenek majd.

Azt állítja, a megvitatandó témáktól „a hideg is kirázza”, és anélkül, hogy részletezné azokat, azt sugallja, akár miniszterelnöki pozícióját is elveszítheti. „Még ha az álláspontom a miniszterelnöki posztomba kerülne is, mindent megteszek azért, hogy megakadályozzam a szlovák katonák közvetlen bevonását az ukrajnai háborúba” – teszi hozzá.

Fico kommunikációja a két éve zajló ukrajnai háborúról az elmúlt napokban meglehetősen kaotikus volt – jegyzi meg a Denník N. Először pénteken egy sajtótájékoztatót hívott össze szombatra, amit aztán aznap reggel, annak megtartása előtt lemondott. A háború második évfordulójáról szóló nyilatkozatát végül csak videóként töltötte fel az internetre.