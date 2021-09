GALÉRIA: Már több ezren várják Ferenc pápát Sasváron

Ferenc pápa szlovákiai látogatásának utolsó napján, az eseménysorozat fénypontjaként a sasvári zarándokhelyen mutat be misét. A mindössze ötezer lelkes városka határában, a helyi kegytemplom és kolostor közvetlen közelében egy óriási rendezvényhelyszínt alakítottak ki. Ferenc pápa kilenc óra körül érkezik a helyszínre, ahol a látogatók között a pápamobillal is tesz egy kört. Az egyházfő programjában az is szerepel, hogy kilenc óra után a sasvári nemzeti kegyhelyen együtt imádkozik majd a püspökökkel.



A Szentatya által bemutatott mise a program szerint tíz órakor kezdődik, az egyházfő a szertartást egy óriási színpadon mutatja be. Ennek oldalában egy másik, fesztiválokon használatos színpadon foglal helyet a kórus. Az oltárral szembeni több hektáros területet szektorokra osztozzák. A pápához legközelebb a klérus tagjai, a szerzetesek, valamint a mozgássérültek, illetve a meghívott vendégek, VIP személyek ülhetnek. Az eseményen, legtöbbször házastársuk kíséretében részt vesz Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter, Daniel Lipšic speciális ügyész, Ján Budaj (OĽaNO) környezetvédelmi miniszter, Mária Kolíková (SaS) igazságügyi miniszter, Samuel Vlčan (OĽaNO), mezőgazdasági miniszter, Peter Kažimír, a Nemzeti Bank elnöke, korábbi smeres pénzügyminiszter, és még sokan mások, ahogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök is jelen lesz.



A szervezők információi szerint 45 ezer látogató regisztrált az eseményre. Ahogy arról korábban beszámoltunk, először csak a teljesen beoltott személyeket engedték volna be, de később a negatív teszttel rendelkezők és betegségen átesettek előtt is megnyitották a regisztrációt. Az esemény méretét jól mutatja, hogy a központi színpad eseményeit a rendezvényhelyszín távolabbi pontjain óriáskivetítőkre közvetítik. Hozzávetőlegesen egy tucat ilyen kivetítő van a helyszínen.

Az eseményt rendkívüli biztonsági intézkedések kísérik, óriási a rendőri jelenlét. Hajnali érkezésünkkor éppen a lovasrendőrök járműveit láttuk. A területre csak szigorú biztonsági ellenőrzést követően lehet belépni. A VIP szektorokat a rendőrségen kívül a kormányőrség emberei is ellenőrzik. A színpad mögött, a látogatók látóterén kívül fél nyolc körül leszállt és készenlétben áll két mentőhelikopter, valamint egy nagykapacitású szállítóhelikopter, amely minden bizonnyal a belügyminisztérium kötelékébe tartozik. A helyszínt mesterlövészek is biztosítják.