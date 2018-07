Felvonulás a melegek jogaiért

Pozsony | Nyolcadik alkalommal rendezik meg ma a fővárosban a Szivárványos Felvonulást (Pride). Egy nappal a rendezvény előtt a homoszexuálisokat lejárató plakátok jelentek meg a fővárosban, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) pedig lemondásra szólította fel Mária Patakyová ombudsmant, amiért kijelentette: részt vesz a melegek felvonulásán.

A főváros több utcáján jelentek meg tegnap „Buzik tűnés Pozsonyból” feliratú plakátok, a szöveg alatt még a „Ján Mrva, az első katolikus polgármester” mondat volt olvasható. Ján Mrva, Pozsonyszőlős polgármestere elhatárolódott a plakátoktól, az egész akció szerinte egy antikampány része, lejáratás miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. „Minden egyes embert elfogadok, olyan, amilyen” – közölte Faecbook-oldalán Mrva.

A Szivárványos Felvonulás előtt kiéleződött az ombudsman és az SNS közti szóváltás is. Az Andrej Danko vezette párt többször felszólította az emberjogi biztost, hogy mondjon le a Pride-on való részvételről, a felvonulás támogatásával a párt szerint teljes csődöt mondott, s azonnal távoznia kellene tisztségéből. Nem sokkal az SNS felszólítása után Patakyová a Facebook közösségi portálon közölte, hogy részt vesz a felvonuláson, hivatalának épületére egy szivárvány színű zászlót is kifüggeszt. „Tekintettel arra, hogy az elmúlt egy évben nem lett jobb a LGBTI közösség képviselőinek helyzete az országban, idén is részt veszek a rendezvényen” – közölte az ombudsman, aki egyben köszönetet mondott Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszternek, amiért kilátásba helyezte bizonyos jogi normák módosítását annak érdekében, hogy könnyítse az azonos nemű párok együttélését, például, hogy örökölhessenek egymástól vagy hozzáférjenek partnerük egészségügyi adataihoz. Patakyová a miniszternek címzett levelében közölte, hogy míg Szlovákia nincs felkészülve a regisztrált párkapcsolatok elfogadására, addig a lehető legtöbb, azonos nemű párok életét megkönnyítő előírást és törvényt kell módosítani.

A Pride szervezői idén arra akarják felhívni az illetékesek figyelmét, hogy az országot egyre több homoszexuális hagyja el, amiért az állam képtelen megteremteni számukra a megfelelő életkörülményeket. „Szükségesnek tartjuk megmutatni, hogy a melegek részei az államnak, ide tartoznak, a barátaik közé, a családjukhoz, szomszédjaikhoz, munkacsoportjukhoz és az egyházi gyülekezetekhez” – mondta el Natália Tomeková, a Pride szóvivője. Hangsúlyozta, épp ezért adnak lehetőséget a felszólalásra azon melegeknek, akik nem mentek el, vagy visszatértek Szlovákiába. „Szeretnénk ösztönözni a melegközösség minden tagját, hogy van értelme az országban maradni, és harcolni a jobb életért és a párkapcsolataik, családjuk és identitásuk jogi elismeréséért” – tette hozzá Tomeková.

A felvonulás délután egy órakor kezdődik a Hviezdoslav téren, ahol a menetet megelőzően felszólal például az IBM cég melegdolgozóinak képviselője és egy teológus is. A felvonulást követően három órától kulturális programok kezdődnek. A Hviezdoslav téren több civil szervezet is jelen lesz. Ezzel egy időben a Mladosť moziban vitafórumot tartanak az ombudsman, Michal Vašečka szociológus, valamint az SaS, a Híd, a Progresszív Szlovákia és a Spolu politikai pártok képviselőinek részvételével. (SITA)