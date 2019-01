Félnek elvenni Matovič mandátumát

A parlament összeférhetetlenségi bizottsága korábban kétszer is megbüntette az OĽaNO elnökét, mivel nem függesztette fel vállalkozói engedélyét, az alkotmány pedig tiltja, hogy egy parlamenti képviselő vállalkozó is legyen. A bizottság 2016 júniusában pénzbüntetést szabott ki Matovičra, aki még három hónappal később sem kérvényezte az engedélye felfüggesztését. Az összeférhetetlenségi törvény értelmében, ha egy képviselő kétszer követ el ilyen szabálysértést, akkor a parlament megvonhatja a mandátumát.

Az OĽaNO elnöke korábban azzal védekezett, hogy ugyan volt vállalkozói engedélye, de aktívan nem vállalkozott, ezért fellebbezett a bizottság döntése ellen. Az Alkotmánybíróság azonban kimondta, hogy akinek érvényes az engedélye, az a törvény értelmében aktívan vállalkozik, még ha nincs is bevétele.

Mégsem lesz szavazás?

Andrej Danko, a parlament elnöke múlt héten napirendre vette a Matovič mandátumáról szóló szavazást is. A koalíciónak azonban alkotmányos többségre, vagyis legalább 90 szavazatra lenne szüksége ahhoz, hogy az OĽaNO vezetőjét megfoszthassák mandátumától. Danko szerint azonban elképzelhető, hogy erre a szavazásra végül nem is kerül sor. „Matovič korábban hatalmas cirkuszt csinált a bizottság döntése miatt, hogy ezzel is hergelje a közvéleményt. Azonban most felvilágosítanám, hogy senki sem akarja elvenni a mandátumát. Ha az ellenzék is támogatná a koalíció által javasolt összeférhetetlenségi törvény módosítását, akkor még csak nem is kellene szavazni Matovičról” – jelentette ki az SNS elnöke.

A törvénymódosítás értelmében a képviselőket csak akkor lehetne megfosztani a mandátumuktól, ha a szabálysértést egy választási cikluson belül követnék el. Matovič viszont két különböző választási ciklusban követte el a szabálysértést, így csak pénzbüntetést kaphatna. Mivel alkotmánytörvény módosításáról van szó, ehhez is 90 szavazat kell, vagyis ellenzéki képviselők támogatására is szükség lenne. A javaslatról várhatóan a következő napokban szavaznak a parlamentben.

Az ellenzék nem segít

Veronika Remišová, az OĽaNO alelnöke kijelentette, hogy pártja nem támogatja a koalíció javaslatát, még akkor sem, ha Matovičról van szó. „Nem hagyhatjuk, hogy a koalíció Igor Matovič mandátumával zsaroljon minket. Az összeférhetetlenségi törvény módosítása a mostani állapotában egyáltalán nem látja el a célját, ezért nem is fogadhatjuk el. Kidolgoztuk a saját módosításainkat. Ha ezekbe beleegyezik a koalíció, akkor támogatjuk a javaslatukat” – közölte Remišová.

Az OĽaNO módosításai értelmében az összeférhetetlenségi törvény megsértésével nem az illetékes parlamenti bizottság foglalkozna, hanem az Alkotmánybíróság. „Sok olyan képviselő van, akik úgy érkeztek a politikába, hogy nem volt semmijük. Rövid időn belül ugyanők elkezdtek luxusautókkal közlekedni, méregdrága órákat hordanak, milliók vannak a számláikon. Az a kérdés, hogy miből. Ha valaki gyanús vagyonnyilatkozatot adott le, akkor a parlament összeférhetetlenségi bizottsága foglalkozott az esettel, amelynek tagjai szintén parlamenti képviselők. Persze, hogy a kollégáikat, barátaikat nem büntették meg. Ezért az javasoljuk, hogy egy független harmadik szerv, az Alkotmánybíróság döntsön róluk” – magyarázta Milan Vetrák, az OĽaNO képviselője.

A fontosabb javaslatok A köztisztviselőknek igazolniuk kellene jövedelmüket, az adóbevalláshoz hasonlóan. Ha egy parlamenti képviselő ismétlődő szabálysértést követel el, azonban ezt két választási ciklusban teszi, nem vehetnék el a mandátumát. A szabálysértésről az összeférhetetlenségi bizottságnak 60 nap helyett 180 nap állna rendelkezésére a döntés meghozatalára. A vagyonbevallás leadásának határideje március 31-ről eltolódna április 30-ra. A képviselőknek lehetősége nyílna elektronikus formában leadni a vagyonbevallással kapcsolatos dokumentumokat.

Matovič: Danko terel

Lapunk megkereste Igor Matovičot is, aki úgy véli, Danko a törvénymódosítással csak kifogásokat keres. „Megijedt, hogy majd felelősségre vonják, amiért jogtalanul venné el a mandátumomat. Ha volt bátorsága ahhoz, hogy a napirendbe iktassa a velem kapcsolatos szavazást, akkor minél hamarabb túleshetne rajta. Gyávaság egy másik törvénymódosítás mögé bújni. Gyűlölnek engem, amiért állandóan felhívom a közvélemény figyelmét a botrányaikra” – mondta lapunknak az OĽaNO vezetője.

Félnek Matovičtól?

Marián Leško, a Trend politikai kommentátora szerint a koalíció valóban tart Matovič eltávolításától. „Dankóék rájöttek arra, hogy Matovič mandátumának felfüggesztése számukra akár rosszul is elsülhet. Ha őt ellehetetlenítenék, Veronika Remišová kezébe kerülne az OĽaNO irányítása, és elképzelhető, hogy így a párt még erősebbé válna” – vélekedett a Trend újságírója.

Grigorij Mesežnikov politológus más indokot lát a háttérben. „Úgy gondolom, hogy a koalíció azért nem akarja megvonni Matovič mandátumát, mert félnek a nemzetközi botránytól. A koalíció nem szeretné megkockáztatni, hogy Szlovákia újra rossz fényben tűnjön fel a nemzetközi sajtóban” – magyarázta lapunknak az elemző.