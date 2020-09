A Hlas az OĽaNO legerősebb kihívója

A jelenlegi kormánypártoknak már nem lenne parlamenti többsége, az OĽaNO legfőbb kihívója a Hlas. A szakember szerint, ha a magyar pártok egyesülnek, akár 6-7 százalékos is lehet a támogatottságuk.

Pozsony | A jelenlegi kormánypártoknak már nem lenne parlamenti többsége, az OĽaNO legfőbb kihívója a Hlas. A szakember szerint, ha a magyar pártok egyesülnek, akár 6-7 százalékos is lehet a támogatottságuk.

Ha augusztus végén, szeptember elején tartották volna a parlamenti választást, a jelenlegi kormánykoalíciónak már nem lenne meg a többsége a törvényhozásban, mivel csak 71 képviselője lenne. A legkisebb kormánypárt, a Za ľudí (3,9 %) ugyanis nem jutna a parlamentbe. Az OĽaNO-nak 35, az ellenzéki Hlasnak 31, a Smernek 21, az SaS-nek 19, a Sme rodinának 17, az ĽSNS-nek 16, a Progresszív Szlovákiának pedig 11 képviselője lenne.

OĽaNO vs. Hlas

A közvélemény-kutatást készítő Focus ügynökség vezetője, Martin Slosiarik lapunknak adott nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a júniusi felmérésnek a Peter Pellegrini által vezetett pártra vonatkozó adatát (19,3%) nem lehet egyszerűen összehasonlítani a mostani kutatásban a Hlas számára mért támogatottsággal (16,2 %). Júniusban ugyanis a válaszadók még nem ismerhették az új párt nevét. A kutatás során pedig a kérdezőbiztos a pártok neveit sorolja fel, így júniusban még nem tudott rákérdezni a Hlas pártra, csak a „Pellegrini által vezetett pártraˮ. Slosiarik szerint ennek ellenére az látszik, hogy a kormányzó OĽaNO legfőbb kihívója az ellenzéki Hlas. „Az ősz ebből a szempontból izgalmasnak ígérkezik, hiszen két nagyon erős párt van, amelyek a politikai játéktéren egymással szemben állnakˮ – utalt a szakember az OĽaNO és a Hlas szembenállására. A mostani felmérés szerint Igor Matovič pártja némileg vesztett a támogatottságából. Ez Slosiarik szerint azért lehet, mert az OĽaNO a leginkább előtérben lévő kormánypárt, ráadásul a februári parlamenti választás előtt nagyon hirtelen növekedett meg támogatóinak a száma, akik azonban ugyanilyen hirtelen át is pártolhatnak máshová.

A magyar pártok

A kutatás során az egyesülési szándékának hangot adó három magyar párt, az MKP (3,1 %), a Híd (1,7 %) és az Összefogás (0,7 %) támogatottságát is mérték. A kérdezőbiztosok ennek a három pártnak a nevét is felsorolták a válaszadóknak. Slosiarik szerint egy esetleges egyesülés után ugyan nem lehet automatikusan összeadni a három szubjektum eredményét, de valószínűsíthető, hogy a támogatásuk átlépi majd az 5 százalékos parlamenti küszöböt. „Ha sikerül jól lekommunikálniuk az egyesülést és megnyerik ezzel a választókat, akkor egy ilyen projektnek a támogatottsága akár hat-hét százalék körül is mozoghatˮ – véli a Focus igazgatója.