Februárban indul a népszámlálás

A tízévente esedékes népszámlálás lebonyolításáért felelős Statisztikai Hivatal már idén októberben elindította a folyamatban szerepet vállaló önkormányzatok munkatársainak iskolázását, illetve egy felvilágosító kampányt is szervez, amely segítségével közvetlenül a lakosságot szeretné tájékoztatni.

A népszámlálás jövő február 15-től március 31-ig tart, és most először mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy elektronikusan töltse ki a felmérés kérdőívét. Ennek köszönhetően ebben az időszakban a polgárok önállóan, vagy egy hozzájuk közel álló személy segítségével akár otthonról is kitölthetik az ívet. Ehhez mindössze egy az internetre kapcsolt számítógépre, táblagépre, vagy okostelefonra van szükségük. A kérdőív a www.scitanie.sk honlapon, illetve az erre a célra létrehozott okostelefonos applikáción keresztül érhető el. Az applikáció az Android és az iOS operációs rendszerű készülékek számára is rendelkezésre áll. Az így kitölthető, önbevalláson alapuló kérdőív a polgárok kényelmét is szolgálja, hiszen a felmérésben otthonról is részt vehetnek.

Asszisztensek is segítenek

Ha egy polgár nem tudja az internetes felületen saját maga, vagy egy hozzátartozója segítségével kitölteni az ívet, akkor jelezheti, hogy úgynevezett asszisztált adatfelvételre tart igényt. Jasmína Stauder, a Statisztikai Hivatal szóvivője elmondta, minden önkormányzat biztosít egy konkrét helyiséget, egy adatfelvételi pontot, ahová az asszisztált adatfelvételre igényt tartó személyek ellátogathatnak. Itt egy asszisztens segítségével tölthetik ki az elektronikus kérdőívet. “A községekben lesznek majd úgynevezett mobil asszisztensek is, akik a polgárokat az otthonaiban is felkereshetik, amennyiben azok azt kérvényezik” - közölte a szóvivő. Hozzátette, ez utóbbira elsősorban azok esetében kerülhet sor, akik például egészségügyi oknál fogva nem tudnak az önkormányzat által létesített adatfelvételi pontra látogatni. Mobil asszisztenst igényelni telefonon, az önkormányzatnál, vagy a népszámlálás központi ügyfélszolgálatán lehet, amelynek telefonszámát a napokban hozzák nyilvánosságra.

Csak 14 kérdés

Maga az elektronikus népszámlálási kérdőív az internetes felületen az után érhető el, hogy a polgár azonosította magát. Az így megjelenő ív mindössze 14 kérdést tartalmaz. Ľudmila Ivančíková, a Statisztikai Hivatal demográfiai osztályának vezérigazgatója arról tájékoztatott, hogy minden kérdéshez egy rövid magyarázó szöveg is tartozik, ami jelentősen megkönnyíti az ív kitöltését. A szakember elmondta, a mostani felmérésben nem csak az lesz az újdonság, hogy elektronikusan zajlik, hanem az is, hogy most először kerül sor úgynevezett integrált népszámlálásra. Ennek lényege, hogy azokat az adatokat, amelyek már az egyes állami adatbázisokban rendelkezésre állnak, a hivatal ezektől az intézményektől közvetlenül hívja le, és nem a polgárnak kell azokat megadniuk. A népszámlálásban résztvevő személyeknek ezért csak az említett 14 kérdést kell megválaszolnia.

A kitöltés kötelező

Az ország minden lakosának kötelező részt vennie az elektronikus úton történő népszámláláson. A felmérés szempontjából az ország lakoságnak számít mindenki, akinek Szlovákiában van állandó, vagy átmeneti lakhelye, de az is, akinek átmeneti tartózkodási engedélye van. Ezen felül a felmérésben részt kell vennie minden olyan uniós polgárnak, aki hosszabb ideig az országban szokott tartózkodni. A kiskorúak és azon személyek helyett, akik nem tudják a kérdéseket önállóan megválaszolni, az ívet a szülő, vagy törvényes képviselő tölti ki.

Az ívben az adatokat és információkat úgy kell feltüntetni, mintha a kérdésekre idén december 31-ről 2020 január 1-re virradó éjfélkor válaszolnánk, vagyis az ebben az időpontban érvényes állapotot kell alapul venni.

A Statisztikai Hivatal kiemelte, a kérdőívek segítségével összegyűjtött információkat anonimizálva dolgozzák fel, fokozott hangsúlyt fektetnek az adatvédelemre is.

