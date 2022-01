Ezzel számoljunk, ha Magyarországon vennénk ingatlant

A szlovákiai családok közül továbbra is rengetegen érdeklődnek a magyarországi lakóingatlanok iránt. Mire számíthatnak idén azok, akik Magyarországon szeretnének lakást vagy családi házat vásárolni?

Pozsony/Budapest | A szlovákiai családok közül továbbra is rengetegen érdeklődnek a magyarországi lakóingatlanok iránt. Mire számíthatnak idén azok, akik Magyarországon szeretnének lakást vagy családi házat vásárolni?

A két éve berobbant világjárvány okozta bizonytalanság a magyar lakáspiacot is átalakította. Nem csak az agglomeráció, de a vidéki lakáspiac irányárai is változó tendenciát mutattak. Az országos piac szétszakadni látszott a tavalyi évben, vidéken rekord mértékű drágulás ment végbe a kínálati árak esetén. A magyar piacnak lendületet adott a 2021-es év elején módosított otthonteremtési támogatás, valamint a járvány következtében számos tranzakció a tavalyi évben vált esedékessé, ami felhajtóerőként hatott a lakásárak esetében. A magyar lakáspiacon tehát nem csupán átmeneti áremelkedés következett be, hanem valósággal szárnyaltak az árak 2021-ben – derül ki az ingatlannet.hu aktuális elemzéséből.

Így zártuk az évet

Az év elején most már biztosan elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben záródott az olló a vidéki és a fővárosi lakásárak között. 2021 első negyedévében a magyar lakáspiacon erőteljes korrekció bontakozott ki, ami az állami támogatások hatására csak tovább fokozódott. A lakossági támogatási csomag a keresleti oldalnak is lendületet adott, a növekvő számú eladást az év második felében kiugróan magas, 9,66%-os áremelkedés kísérte az eladó lakások piacán. A főváros térségében erőteljes kiköltözési hullám volt megfigyelhető, egyrészt a növekvő lakásárak, másrészt a támogatások széleskörű igényelhetőségének hatására. Az agglomerációban regisztrált átlagos áremelkedés meghaladta a 16%-ot, és a vidéki lakáspiac is erős lendületet kapott.

Piaci átrendeződés

A falusi csok (családi otthonteremtési kedvezmény) mellett az 5 százalékos lakásépítési áfa is erőteljesen felpörgette az új építésű lakások piacát. Az új projektek meghódították a vidéki ingatlanpiacot, az újonnan indult beruházások csaknem fele a nagyobb vidéki városokba – Debrecen, Győr – tevődött át. Az eddig feldolgozott adatok alapján a megyeszékhelyeken csaknem 15%-kal drágábban adták el az újonnan épített lakásokat, mint 2020-ban. Például a jelentős újlakáspiaccal rendelkező Győrben 2021 második felében 565 ezer forint volt a négyzetméterenkénti átlagár, de a 2020. évi bázishoz képest Tatabánya kivételével szinte mindenhol drágultak a lakások. Ezzel szemben a használt lakások piacán 2021-ben visszaesett a forgalom, a növekvő négyzetméter árak hatására nem csak Budapesten mérséklődött a használtlakás-eladások száma, a vidék használtlakáspiaci súlya is az előző évekhez mérten csökkent.

Mi várható 2022-ben?

A vidéki lakáspiacon tapasztalt növekvő árdinamika feltehetőleg a 2022-es évben sem hagy alább az előrejelzések szerint. 2021-ben a vidéki régiókban átlagosan 16,7%-kal nőttek a lakásárak, ám az északi országrészben az áremelkedés mértéke átlag alatti, megközelítőleg 13% volt. Idén is a lakáspiac szárnyaló tendenciája várható Magyarországon, a használt lakások irányára átlagosan 3-5%-kal, az új lakások kínálati ára akár 7-10%-kal is megemelkedhet az év végére. A vidéki térségben az előrejelzések szerint 5-6% közé tehető a becsült áremelkedés, míg Budapesten tovább folytatódhat a lassuló tendencia.

SZABADKAI LIZA

A szerző az Ingatlannet.hu munkatársa