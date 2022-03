Ezek az élelmiszerek tovább drágulnak – sok közülük hiánycikk is lehet!

- Plus Jeden Deň

Februárban olyan áremelkedés volt, amilyenre az elmúlt 18 évben nem volt példa. A válságot először a világjárvány okozta, majd az ukrajnai háború súlyosbította. Továbbra is több tíz százalékkal emelkednek az élelmiszerárak – figyelmeztetnek a hazai gazdák és termelők.

„A Statisztikai Hivatal adatai szerint februárban átlagosan 0,9 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Éves összehasonlításban a növekedés mértéke 8,4 százalékról 9,0 százalékra gyorsult. A fogyasztói infláció 2003 decembere óta, azaz több mint 18 éve a legmagasabb szintet érte el” – mondta Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

„Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a lakosok 2021 februárjéban 100 euróért vásároltak be, addig ez az összeg 2022-re 110 euróra emelkedett” – mondta Eva Sadovská a WOOD & Company elemzője.

A helyzet még tovább romolhat, a drágulás egyhamar nem ér véget. „Az ukrajnai katonai invázió a gazdasági világba lényeges bizonytalanságot hozott, ami a piaci magatartásban is megmutatkozik, és így befolyásolja az árakat. A jelenlegi fejlemények inflációs nyomást okoznak, amely főként az energia és az élelmiszerek felől érkezik, mivel Oroszország és Ukrajna exportjában jelentős szerepet játszanak” – magyarázta Matej Horňák, a Slovenská sporiteľna elemzője.

Az árcédulákat a legtöbb élelmiszer esetében többször is átírhatják. Különösen a pékáruk, a hús és az olaj magasabb áraira készülhetünk. A pékáru esetében hiányzik az Ukrajnából érkező gabona: „Ez minket annyiban fog érinteni, hogy lényegesen drágábban fogunk búzát vásárolni, mint most. Ha jelenleg 400 eurós tonnánkénti árról beszélünk, akkor most 500 euróra számíthatunk” – mondta Milan Lapšanský, a Cukrászok és Tésztagyártók Szövetség (SZPCC) igazgatótanácsának elnöke.

