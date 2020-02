Évről évre népszerűbb a Valentin-nap

Február 14., Valentin-, vagy ha úgy tetszik, Bálint-nap már nem csupán a szerelmesek, hanem a kereskedők ünnepe is: a nyugalmasabb, év eleji heteket követően ugyanis ez az első olyan ünnep, amely költekezésre ösztönzi a vásárlókat. A felmérések szerint Szlovákiában is egyre több pénzt szánunk erre a célra.

Pozsony/Dunaszerdahely | Február 14., Valentin-, vagy ha úgy tetszik, Bálint-nap már nem csupán a szerelmesek, hanem a kereskedők ünnepe is: a nyugalmasabb, év eleji heteket követően ugyanis ez az első olyan ünnep, amely költekezésre ösztönzi a vásárlókat. A felmérések szerint Szlovákiában is egyre több pénzt szánunk erre a célra.

Valentin-napon rendszerint édességgel vagy virágcsokorral lepik meg egymást a szerelmesek, ám egyre többen keresnek ajándékot ékszerüzletben. „Fülbevalót, nyakláncot visznek, de például gyémántgyűrűt is” – árulta el lapunknak egy dunaszerdahelyi ékszerüzlet eladója.

Bár egyre több szerelmes választ párjának drágább ajándékot, továbbra is a virágüzletek viszik a prímet. Valentin-napon egy szál rózsáért vagy egy csokor virágért átlagban 5 és 50 euró közötti összeget szoktak az üzletben hagyni.

Virág, csokoládé, ékszer – a legtöbben ezzel lepik meg párjukat Valentin-napon. Egyénfüggő, hogy ki mennyit költ a szerelmesek ünnepén. „Évek óta készülünk a Valentin-napra, bár én nem ünneplem, de nagyon sokan visznek ilyenkor kézműves csokoládét, vagy valami különleges édességet” – mondta el lapunknak az egyik dunaszerdahelyi kávézó üzemeltetője. A város központjában levő ékszerüzletben is nagyobb a forgalom. „Fülbevalót, nyakláncot visznek, de például gyémántgyűrűt is. Van, aki ma kéri meg a barátnője kezét” – közölte az eladó.

Nagyobb kiadások

Hogy pontosan mekkora összeget is költünk a szerelemesek napján, arról az egész országra kiterjedő, átfogó statisztikai elemzés nem készül, így kénytelenek vagyunk a bankok és kártyakibocsátók felméréseire hagyatkozni. Ez utóbbiak szerint azonban a trend egyértelmű. „A Bálint-nap évről évre egyre népszerűbb a lakosság körében, és e tekintetben lassan utoléri a március 8-ai nőnapot” – nyilatkozta Lýdia Žáčková, a Postabank szóvivője. A pénzintézet felmérése szerint az ügyfeleik 2016. február 14-én még csupán 390 ezer eurót költöttek a kártyás fizetéseik során, 2017-ben ez 600 ezer euróra nőtt, tavaly pedig már jócskán meghaladta az 1,6 millió eurót.

„Fejenként átlagosan 36 eurós kiadással számolhatunk ezen a napon. A férfiak valamivel nagyobb összeget szánnak erre a célra, nagyobb különbségek vannak azonban az egyes korosztályok között. A huszonévesek általában több meglepetéssel is szolgálnak, amire azonban kisebb összeget költenek, míg a 30 és 50 év közötti korosztályhoz tartozók inkább egy, ám értékesebb ajándékkal próbálják meglepni a kedvesüket” – mondta Žáčková.

Változó szokások

Hasonló eredményekkel rukkolt elő a világ egyik legnagyobb bankkártya-kibocsátó társasága, a Mastercard is. A Mastercard Love Index – a bankkártyás tranzakciók alapján – hároméves periódusban vizsgálja a Valentin-napi szokásainkat. A felmérés feltárta, hogy romantikus kiadásaink 46 százalékkal nőttek az elmúlt három évben, tavalyra jócskán meghaladva a 7 millió eurót.

„A szerelem ünnepe népszerűbb, mint valaha, ám az, hogy hogyan fejezzük ki szerelmünket, sokat változott az elmúlt években. Egyre többen döntenek az élményalapú meglepetések mellett, és a becsléseink szerint ez a trend az elkövetkező években még erősebben érezteti majd a hatását. A szállodai szolgáltatásokra például a Valentin-nappal kapcsolatban tavaly már nagyjából a harmadával nagyobb összeget költöttünk Szlovákiában, mint három évvel ezelőtt”

– nyilatkozta Michal Čarný, a Mastercard Szlovákia és Csehország vezérigazgatója.

Szerinte így már a szállodák közül is egyre több rukkol elő kifejezetten erre az alkalomra meghirdetett hosszú hétvégés, wellnesszel, vacsoraprogrammal egybekötött kedvezményes csomagajánlattal. Az elmúlt évek azonban azt is bebizonyították, hogy a szívünkhöz Valentin-napon is egyre többször a gyomrunkon át vezet az út: 2017 óta Szlovákiában is 88 százalékkal nőttek az éttermi kiadások ezen a napon, tavaly már meghaladva a 3 millió eurót.

Tarolnak a virágüzletek

Žáčková szerint a Valentin-nap azonban továbbra is a virágkereskedőknek jelenti a legnagyobb üzletet, amit a Mastercard felmérése is alátámasztott. „A virágüzletek bevételei az elmúlt három évben a szerelmesek napjával kapcsolatban 124 százalékkal nőttek” – tette hozzá Čarný. A legtöbb helyen már kész csokrok közül válogathatnak a vásárlók, van, aki egy szál rózsát vesz, más óriási csokrot készíttet, általában 5 és 50 euró közötti árért.

„Ilyenkor kinyílik a férfiak pénztárcája. Sokan csak rózsát kérnek, mi viszont örülünk annak, ha valaki megfogadja a tanácsunkat, és inkább szezonális, tavaszi virágcsokorral lepi meg a párját”

– jegyezték meg az egyik dunaszerdahelyi virágüzletben, ahol például jácintból, nárciszból, tulipánból készítenek lenyűgöző csokrokat. A város másik végén levő virágosnál is elsősorban a vörös rózsa kelendő.

„Inkább a fiatalok ünneplik a szerelmesek napját, de az idősebbek is szívesen vásárolnak virágot a párjuknak” – mondta Zsuzsa, hozzátéve, hogy a Valentin-napi kereslet egyelőre nem szárnyalja túl a nőnapi forgalmat. A virágcsokrokon kívül a cserepes virágok, az ajándékdobozba összeállított virágos kreációk népszerűek, de az „örökrózsa” is fogy. Zsuzsától megtudtuk, hogy a balzsamozott, kipreparált élővirág több hónapig is szépen mutat, sokan épp ezért választják ezt az ajándékot.

Michal Čarný szerint érdekes fejlemény, hogy az ékszerekre tavaly már több mint az ötödével kisebb összeget fordítottunk, mint három évvel ezelőtt. Az ékszereknek sem fordított azonban mindenki hátat. „Tavaly olyan ügyfelünk is volt, aki a Valentin-napra 1500 eurós ékszerrel lepte meg a kedvesét” – árulta el Marta Cesnaková, a Szlovák Takarékpénztár szóvivője.

Kiss Bartalos Éva, Molnár Iván