Évekre visszamenőleg nem hullott annyi hó, mint idén

Az előző évekhez képest jelentősen emelkedett a hóriasztások száma az országban. Idén eddig 97 vészhívást kaptak a tűzoltók a zord időjárási körülmények miatt. Tavaly az év első két hetében mindössze egyszer riasztották a tűzoltókat, 2 évvel ezelőtt pedig csak 14-szer. A vészhívások nagy része az északi régiókból érkezett, főként a határ menti településekről. Zsolna megyében 67szer hívták ki a tűzoltókat, Eperjes megyében pedig 25-ször. A legnagyobb problémák a Csacai (Čadca) és a Námesztói (Námestovo) járásban alakultak ki, néhány településen ugyanis csaknem méternyi hó esett, ami teljesen megbénította a közlekedést. Marián Dritomský, a belügyminisztérium válságkezelő osztályának vezérigazgatója elmondta, hogy a hó eltakarításában a tűzoltókon és a Szlovák Útfelügyelet (SSC) munkatársain kívül részt vettek az egyes települések lakói, és a hadsereg katonái is. „Idén először használtuk a tárca helikopterét a hó eltakarítására. A hegyvidéki falvak esetében az összekötő utak sokszor erdőkön vezetnek keresztül. Ezeknél az utaknál kétszer akkora a veszély, hiszen a fák tetején maradt hótömeg az útra hullva komoly károkat okozhat. A helikopter segítségével azonban sikerült olyan légörvényt kialakítani, amely lefújta a havat a fák tetejéről, így komoly baleseteket előzhettünk meg” – közölte a tárca munkatársa.

További veszélyt jelentett a régi tetőszerkezetekre hullott hó, ugyanis már a néhány centiméteres hóréteg is akkora megterhelést jelent, hogy akár be is szakadhat a tető. A lakosok ezekben az esetekben igénybe vehették a tűzoltók segítségét, akik a lehető legbiztonságosabb módon megtisztították a háztetőket. „A válságkezelő osztály továbbra is készen áll a hóriasztásokra. Ha kell, újra bevethetjük a helikoptert és a munkagépeket” – jelentette ki Dritomský.