Európai uniós minimálbér kell

A téma az Európai Bizottság (EB) újonnan megválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek az ötlete. „Minden teljes munkaidőben dolgozó ember minimálbérének garantálnia kéne a méltóságteljes életet” – magyarázza programjában von der Leyen. A minimálbér nem érintené egyformán az egész kontinenst. Von der Leyen szerint létre kell hozni egy keretet, amely figyelembe venné az egyes munkapiacok bérszintjének eltéréseit. Több lehetőséggel is számolnak. Az egyik, hogy az egységes minimálbért az adott ország átlagbérének egy bizonyos hányada határozza majd meg, régebben az átlagbér 60%-áról beszéltek. „Nem konkrét összegekről van szó, mert a szlovák átlagbér 60%-a több mint ezer euróval marad el a luxemburgiak 60%-ától. Százalékokról beszélünk” – tette hozzá Richter. Például a két véglet, a bolgárok 286 eurós és a luxemburgiak 2070 eurós minimálbére nem hozható közös nevezőre, arról nem is szólva, hogy 6 uniós országban nincs megállapítva minimálbér. A miniszter szeretne tárgyalni erről a német és a cseh kollégájával is a következő hónapban. „Dolgozunk ezen a problémán, hogy minél hamarabb része legyen az európai törvényhozásnak, és ezáltal minden tagországnak kötelessége legyen beépíteni a saját jogrendjébe” – vizionált a miniszter.