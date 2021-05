Európa-nap – Čaputová, Heger és Kollár is beszédet mondott

Zuzana Čaputová, Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő és Boris Kollár (Sme rodina) házelnök is beszédet mondott az Európa-nap alkalmából megrendezett, az Európa jövőjéről szóló konferencián.

Pozsony | Zuzana Čaputová, Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő és Boris Kollár (Sme rodina) házelnök is beszédet mondott az Európa-nap alkalmából megrendezett, az Európa jövőjéről szóló konferencián.

Zuzana Čaputová államfő fontosnak tartja, hogy az Európai Unió jövőjéről folytatott vitákon Szlovákia is jelen legyen, ezek révén ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy elmondhassuk, milyen Európát szeretnénk.

Boris Kollár (Sme rodina) hangsúlyozta, a jövőbeni változások középpontjában az állampolgároknak kell állniuk. Mint mondja, fontos, hogy az emberek érezzék, hogy az unió nem feledkezik meg róluk, és hogy válasszal szolgálhat a mindennapi életük során felmerülő kérdéseikre.

A nyilvánossággal folytatott széles, demokratikus vita és az összhang keresése az, amely Európát jellemzi, és amely segítségével továbbra is építhetjük az európai jövőt – jelentette ki Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő. Reméli, az unió továbbra is élhető hely marad, nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeni nemzedék számára is.