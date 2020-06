Erre a hónapra is igényelhető az ápolási díj

Júniusra is kiterjesztették az ápolási díjat (OČR), valamint lehetővé teszik a munkáltatóknak, hogy harmadszor is meghatározott időre kössenek munkaszerződést az alkalmazottal.

A javaslatokat a munkaügyi minisztérium dolgozta ki, a parlament tegnap gyorsított eljárás keretében fogadta el. Azok a szülők, akik valamilyen okból még mindig nem tudják bölcsődébe, óvodába vagy iskolába vinni a gyereküket, továbbra is kérhetnek ápolási támogatást. Ez az intézkedés várhatóan körülbelül 31 500 embert érint ebben az évben.

A törvénymódosítás a munkáltatók igényeit is figyelembe veszi, a cél az, hogy minél több munkahelyet megőrizzenek. A minisztérium tájékoztatása szerint a munkáltatók – különösen az autóipar – javaslatait is figyelembe vették. Vannak olyan munkavállalók, akiknek a meghatározott időre szóló munkaszerződése a járvány miatti veszélyhelyzet idején járt le. A munka törvénykönyve szerint az ilyen szerződést csak két évre lehet megkötni. Ha a munkáltatónak jelenleg nem áll módjában ezekkel az alkalmazottakkal meghatározatlan időre szóló szerződést kötni, a harmadszori meghosszabbítás lehet a megoldás. A munkáltatók korábban panaszkodtak, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben kénytelenek lennének elbocsátani az alkalmazottaikat, ha a másodszor meghosszabbított szerződésük is lejár.