EP-választás: Június 6-ig léphetnek vissza a jelöltek

A jelölt maga is visszaléphet, és az őt indító párt is visszavonhatja a jelölését, illetve az egész párt is elállhat a választáson való indulástól. Ezt legkésőbb június 6-án reggel 7 óráig kell megtenni. A visszalépők névsorát minden szavazóhelyiségben kifüggesztik.

A belügyminisztérium ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a szavazólapokon a visszalépők neve is szerepelni fog. A rájuk adott voksokat viszont nem veszik figyelembe.

A választás június 8-án lesz, a szavazópolgárok 15 európai parlamenti képviselőt választanak meg, öt évre. Egyetlen listát kell kiválasztani, és azon legfeljebb két jelölt sorszámát lehet bekarikázni.