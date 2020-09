Enyhítést kérnek a határon

Nehéz dolga lesz Magyarországra ingázó dolgozóknak és tanulóknak, sokuknak akár napi 70–80 kilométert is kerülnie kell a legközelebbi határátkelőig, mert a szlovák–magyar határon mindössze hat van nyitva.

Pozsony | Nehéz dolga lesz Magyarországra ingázó dolgozóknak és tanulóknak, sokuknak akár napi 70–80 kilométert is kerülnie kell a legközelebbi határátkelőig, mert a szlovák–magyar határon mindössze hat van nyitva.

A szlovákiai magyar politikusok a határzár átértékelésére kérik Magyarországot.

Filip Mónika, az oktatási minisztérium SaS-es államtitkára Facebook- bejegyzésében konkrét példán illusztrálta a problémát: a Szlovákgyarmat– Balassagyarmat közti határátkelő zárva maradt, ám sok szlovákiai diák jár a balassagyarmati gimnáziumba. Nekik a 35 kilométerre lévő Ipolyságra kell utazniuk, ha át akarják lépni a határt, és újabb 35 kilométert kell megtenniük az iskolájukig.

Az államtitkár lapunknak elmondta, nem hivatalosan a pozsonyi magyar nagykövetségen és a magyar nemzetpolitikai államtitkárságon is próbálkozott, ahonnan azt az információt kapta, hogy tudnak a problémáról, és intenzíven foglalkoznak a helyzettel. Hasonlóan reagált a szlovák külügy- és belügyminisztérium is, ám kiemelték, hogy a magyar határzárral kapcsolatos folyamatokat nem tudják közvetlenül befolyásolni.

Levél Szijjártónak

A határzár enyhítését az MKP, a Híd és az Összefogás is kéri: a három párt a magyar külügyhöz és az operatív törzshöz fordult, hogy vizsgálják felül az intézkedést. Közös levélben ismertetik a határzár hatásait és a lezárt átkelők megnyitását, valamint a szabad mozgást biztosító 30 kilométeres sáv bővítését javasolják. A pártok szerint tavasszal bevált a maximálisan 24 órás, távolsághoz nem kötött határátlépés – ez például azoknak a munkavállalóknak is lehetővé tenné az átlépést, akik a határtól számított 30 kilométeren túl dolgoznak, vagy mondjuk Budapesten tanulnak. Magyarországon több ezer szlovákiai egyetemista és középiskolás tanul, csak a főiskolások kétezren vannak – számukra speciális diákstátusz bevezetését kérik a pártok.

Visegrádi buborék

A magyar kormányon egyébként is nagy a nyomás az intézkedés miatt, a határzár eltörlését a legmagasabb európai szintről is követelik. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter ugyanis bejelentette, a V4-es országok turistái külön beutazási könnyítést kaptak a többi európai országhoz képest. „A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok öt napnál nem régebbi negatív teszttel bejöhetnek, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően” – írta a miniszter a V4-es „utazási buborékról”.

Ylva Johansson belügyi és Didier Reyners igazságügyi európai biztos ugyanakkor levélben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy a határokon bevezetett korlátozó intézkedéseket megkülönböztetés nélkül kell alkalmazni – így azzal, hogy Magyarország a V4-es országoknak más feltételeket szabott, mint a többi európai országnak, állampolgárságtól tette függővé az unión belüli szabad mozgást. A levélben emlékeztetnek arra, hogy minden intézkedést, mely nem tesz eleget az EU alapszerződésében lefektetett elveknek, vissza kell vonni.

A hivatalos bejelentés, kit és milyen feltétellel enged be Magyarország A Magyar Közlönyben megjelentek értelmében „a külföldről érkező magyar állampolgárok és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. A fertőzés gyanújának megállapításától függetlenül a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést két, öt napon belül, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) negatív eredménye ad. A rendelet nem terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint azokra, akik a belépéskor igazolják, hogy a megelőző hat hónapban átestek koronavírus-fertőzésen. Nem magyar állampolgárok a személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, méltányolható ok esetén, ez lehet bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, családi eseményen (házasságkötés, keresztelő, temetés) való részvétel, hozzátartozó gondozása, kiemelt jelentőségű nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen való részvétel. A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. A külföldiek tranzitáthaladása egészségügyi vizsgálat után engedélyezett, ha nem merül fel fertőzésgyanú. A tranzitforgalom azonban csak meghatározott útvonalon lehetséges, csak bizonyos pihenőkön megállva, legfeljebb 24 óráig.” (mti)