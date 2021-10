Enyhén változó járványügyi korlátozások

A hivatal csütörtökön este hozta nyilvánosságra a négy rendeletet, amelyek a járványügyi korlátozások pontos feltételeit rögzítik. Korábban éppen ezeket a dokumentumokat bírálták a politikusok, a nyár folyamán az Alkotmánybíróság is megvizsgálta, a higiénikusok által kiadott intézkedések alkotmányosak-e. A jelenlegi módosításra azonban főként azért van szükség, hogy az előírások összhangban legyenek a gyakorlati tapasztalatokkal.

Rövidebb karantén

A legfőbb változások között említhetjük a külföldről hazatérőket érintő korlátozásokat, október közepétől ugyanis a 14 nap helyett csak 10-et kell házi karanténban tölteniük azoknak, akik nincsenek beoltva, vagy pedig nem tudják a szabályoknak megfelelően bizonyítani, hogy már megkapták a védőoltást. Akik ennél is korábban szeretnének megszabadulni az otthonléttől, azok a beutazás dátumától számított ötödik napon végezhetik el a PCR-tesztet, és negatív eredmény fejében elhagyhatják a karantént.



Az eHranica regisztrációs rendszer esetében megváltozik a korhatár: azok, akik betöltötték a 12. életévüket, kapnak két hónap haladékot, hogy a szervezetükben kialakuljon a szükséges ellenanyagszint. Ez azt jelenti, hogy a 12 évnél és 2 hónapnál idősebb személyek számítanak oltottnak, nekik kell kitölteni a regisztrációs kérdőívet.



Az utazást illetően további változás, hogy az Egyesült Arab Emírségek felkerült azon kivételes országok listájára, ahonnan hazatérve nem kell PCR-teszttel igazolni fertőzésmentességünket (jelenleg a beoltott utasok is csak negatív teszttel léphetnek be Szlovákiába, ha az említett országban jártak).



A kötelező karantén ezentúl nem vonatkozik azokra a hivatásos sofőrökre és tehergépkocsi-vezetőkre, akik az országba való belépéskor igazolni tudják, hogy munkavégzés céljából érkeznek Szlovákiába, illetve rendelkeznek 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel.

Viszlát, idősáv!

Az üzletek működésével kapcsolatos előírások szintén változtak, de viszonylag egyszerű dolgokról van szó. A nyugdíjasok részére fenntartott bevásárlási idősáv október 11-től megszűnik. A Covid-automata értelmében a bordó és fekete járásokban abban az esetben kellett az üzleteknek biztosítani az „idősek óráját”, ha az alap rezsim alapján működtek, tehát nem vették figyelembe a bevásárlók védettségét a koronavírussal szemben. A rendelet világosan kimondja, hogy az üzleteknek kötelezően választaniuk kell, hogy melyik kategóriát választják, amiről látható helyen tájékoztatniuk kell a látogatókat, és csak azok számára engedélyezhetik a belépést, akik teljesítik a választott módszer feltételeit. Az élelmiszerüzletek, drogériák, gyógyszertárak is kivételt élveznek, az alapvető szükségletek kielégítése szempontjából fontos létesítményekbe továbbra sem korlátozzák a belépést az oltottság alapján.

Tömegrendezvények

Az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt szigorodik a tömegrendezvények szabályozása is – hétfőtől már nem lehet kombinálni az egyes rezsimeket egy rendezvényen belül. Ha a szervező úgy dönt, hogy csak az oltottaknak teszi lehetővé a belépést, akkor az egész eseménynek ennek megfelelően kell zajlania.

Vészterv

Az egészségügyi dolgozók után már a szociális szféra alkalmazottjaira is érvényes, hogy ha az adott intézményben nem tudják másként biztosítani a fertőzött kliensek ellátását, akkor például az az ápoló is folytathatja a munkát, akinél igazolták a fertőzést, de nem jelentkeztek nála a betegség tünetei. A rendelet értelmében ez viszont csak szigorú higiéniai előírások betartása mellett lehetséges.