Engedélyezte a Közegészségügyi Hivatal az érettségik megtartását

Kétméteres távolságtartás, tágas terem, testhőmérséklet-mérés – ilyen lehet az idei érettségi a hazai iskolákban. A tiszti főorvos által kiadott irányelvben ezek mellett az is szerepel, hogy a vizsgázóknak maszkot kell viselniük, tollat kell magukkal vinniük, és tilos lesz minden személyes érintkezés, beleértve a megszokott, sikeres érettségit követő kézfogást is. „Akut légzőrendszeri betegség tüneteivel rendelkező személy, a Covid-19 tüneteit mutató és a kötelező karanténját töltő személy jelenléte a vizsgákon nem engedélyezett, beleértve a pedagógusokat is” – áll az irányelvben. A termekben kötelező a kézfertőtlenítő eszközök biztosítása és a gyakran használt felületek rendszeres fertőtlenítése, valamint a szellőztetés. Tilos lesz azonban enni és inni, ha a vizsga időtartama meghaladja a négy órát, kötelező a bizottság számára félórás ebédszünetet elrendelni, viszont ebéd közben is be kell tartani a kétméteres távolságot.

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter elmondta, a következő napokban fel kell mérnie, milyen mértékben vannak felkészülve a középiskolák a tiszti főorvos által közzétett intézkedések betartására. „Az iskolák jóval több mint fele tudja megteremteni a feltételeket, a többiekkel pedig meg kell beszélni a lehetőségeket” – tájékoztatott a tárcavezető. Hozzátette, a felvételik pontos formájáról a jövő héten értesítik a nyilvánosságot, ezután ismertetik az érettségi menetét. Azt azonban leszögezte, sem a mód, sem a tartalom nem lesz olyan, mint megszoktuk. A megváltozott tartalommal kapcsolatban részleteket nem árult el, ahogy arról sem beszélt, hogy visszatérnek-e a diákok az iskolaév végéig a padokba. Mint mondta, előfordulhat, hogy a tiszti főorvos az érettségihez hasonló rezsimben engedélyezi az iskolák megnyitását, ha azonban ezt május végén teszi, néhány hétre nem lesz értelme visszaállni a korábbi rendszerre.

„A felvételiket és érettségiket lebonyolító bizottságok tagjairól az iskola igazgatója dönt, a minisztérium ezzel kapcsolatban egy ajánlást fog megfogalmazni” – válaszolta Branislav Gröhling arra a kérdésre, hogy az idősebb tanároknak is részt kell-e venniük a vizsgákon.