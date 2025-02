Emelkedik a vonatjegyek ára, némi trükközéssel azonban könnyű lesz kedvezményhez jutni

Az elmúlt években többször is szóba került, hogy eljött az ideje, hogy emelkedjen a vonatjegyek ára, politikai okokból azonban végül soha nem került sor a népszerűtlen döntésre. A Szlovák Államvasutak azonban megelégelte a tétlenkedést, így arra jutottak, március 15-én szolgáltatási díjakat vezetnek be. Ezek az illetékek mindenkit érintenek, akik általában a vasútállomásokon, esetleg közvetlenül a szerelvényeken szoktak menetjegyet váltani. Az extra költségek alól egyedül az idősek kapnak kivételt, akik a kormánynak köszönhetően egyébként is ingyen utazhatnak.

Azért akad kiskapu

Március 15-én 1 és 3 eurós szolgáltatási díjak lépnek érvénybe, amik azokat érintik majd, akik a jegypénztárakban, esetleg a vonatokon vásárolnak jegyet. Ezekre elsősorban azért van szükség, hogy fedezni tudjuk a fizikai formában kiadott jegyekkel járó költségeket, valamint a technikai és személyzeti kiadásokat

– olvasható a Szlovák Államvasutak közleményében.

A vállalat azonban a kedvezőtlen bejelentés mellett egy pozitív hírt is közölt. Azok, akik környezetbarát módon online, a telefonos alkalmazásban, esetleg az interneten váltanak jegyet, nem számíthatnak extra kiadásra.

Mindenkinek van ideje felkészülni

„A változásról azért tájékoztattuk egy hónappal korábban a nyilvánosságot, hogy az érdeklődőknek legyen elegendő ideje megismerkedni az online vásárlás előnyeivel, valamint a rendelkezésükre álló lehetőségek egész tárházával” – magyarázta Peter Helexa, a vállalat vezérigazgatója, aki azt is megjegyezte, a váltás nem lesz drasztikus, mivel az ügyfeleik 45 százaléka eleve ezt a módszert használja a jegyvásárláshoz.

Tiszteletben tartjuk az idősebb generáció alacsonyabb szintű technikai készségeit, ezért őket mentesítjük a szolgáltatási díjak alól, ha 100%-os kedvezménnyel, tehát a ingyen utaznak

– szögezte le Helexa.